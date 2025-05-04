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借鏡西葡大停電》即時量測+虛擬慣量 台電2招穩固電網

2025/05/04 05:30

光電、離岸風電規劃與綠電佔比目標（製表 : 記者林菁樺 圖 : 中央社資料照）光電、離岸風電規劃與綠電佔比目標（製表 : 記者林菁樺 圖 : 中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕綠能越多對電力系統產生新挑戰，其中慣量減少就是一大難題，我國專家推測，日前西班牙、葡萄牙大停電原因應與「慣量不足」有關，而台灣持續發展綠電，風電、太陽光電的發電比例最高已達一半，為了減緩慣量降低影響，台電與英國已展開五年慣量即時量測計畫；另儲能有快速調整電網頻率功能，就像提供「虛擬慣量」，也能穩固電網。

各界討論電力系統穩定常聚焦於頻率、電壓等，較少討論慣量，而慣量也是維持電網穩定的重要指標之一。一般馬達、發電機轉動後，會出現一股穩定的能量，當電力系統因跳機等事故讓電網頻率受擾動，機組因在慣性作用下，可再運轉一段時間，慣量即可暫時抵抗頻率變化。

台電與英RTL合作開發系統 已可即時量測

專家解釋，綠能中的光電、離岸風電屬於變流器型的電源，都不具慣量，但地熱、小水力還是有慣量；台灣隨著光電併網量增加，電網慣量將受影響，台電調度第一線也早有準備，過去可推算慣量，近年導入慣量即時量測系統，再透過儲能快速反應、調頻功能，以「虛擬慣量」來提升電網穩定度。

台電自二○二三年與英國創新能源技術公司RTL跨國合作展開五年計畫，開發「慣量即時量測系統」，先在全台的北、中、南十處場域布建偵測點，去年台電自建的宜蘭冬山儲能上線，就是電源的訊號源，從過去只能做事故型量測，已進步到即時量測；台電指出，即時回饋數據是電力調度重要參考指標，五年計畫結束後，希望能有更多元應用。

儲能虛擬慣量 去年花蓮大震見效

另儲能則有「虛擬慣量」功能。台電解釋，電網型儲能有電能移轉、頻率調整、快速反應等多種功能，虛擬慣量也是一種，可以快速調整電網的頻率；舉例來說，去年四月三日花蓮大地震時，儲能即時偵測反應，避免低頻卸載，發揮穩定電網功能。

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