焦點評論》慎防產業被各個擊破

行政院昨公布台美兩國已經針對「對等關稅」完成首輪實體磋商。為了捍衛國家最大利益，政府務必集結最硬的籌碼因應，則政府與產業不能區分官民，公私部門必須協力，共同管控風險，已是最起碼的基本動作。（資料照）

記者鄒景雯／特稿

昨天晚上，行政院公布台美兩國已經針對「對等關稅」完成首輪實體磋商，面對「大談判時代」的來臨，台灣以小事大，為了捍衛國家最大利益，政府務必集結最硬的籌碼因應，則政府與產業不能區分官民，公私部門必須協力，共同管控風險，已是最起碼的基本動作。

由經貿辦公室揭露的訊息顯示出至少兩個要點，首先，相對於眾所周知的日本、韓國、印度等等，台灣確實也被美國列在首輪談判的國家之中，凸顯了台灣之於美國的重要性。第二，由談判各國目前陸續露出的進度訊息看來，大家都採取極度審慎的做法，與過去經驗裡的經貿談判氣氛相當不同，也許可描述為各國都面臨著非常川普式、或非常MAGA式的磋商。

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此種「獨特性」，表現在川普本人與其政府連日來似乎屢屢放話：他們與誰誰誰的談判已經有了很好的進度，但是這些當事國並未隨即熱情證實，反而馬上出面降溫，強調一切都還待仔細磋商，而可見一斑。這種氛圍，以前是少見的，通常談判的雙方基於尊重，在尚未完全達成共識前，都會低調、甚至保密，以累積互信。然川普卻不來這一套。連帶著讓我們也必須思索：為了爭取台灣的最大利益，政府與產業界需要統籌在整體佈局之下，不能各行其是。

因為，台美首次面對面上桌對話，這是相互理解的開始，算是推進。但後續的整體策略跟各國間的連動，產業間分進合擊，都會非常吃重，狀況空前。

舉一個很大的反例，日本軟銀集團創辦人孫正義等等國際財閥，正在各自積極拉產業逕行組隊，希望憑藉著與川普的私人關係，另行開闢談判途徑，而一些產業可能也抱著避險的心情，願意參與這類的各種組隊。無意間極可能造成談判策略的雜沓。

講的更直白一點，如果孫正義想拉台灣如鴻海等等的廠商去組隊，以換他們自己的免稅，鴻海等有關產業會不會因為貪小便宜而去參加所謂的「跨境揪團」，無視國家利基流失？甚至使得川普對台灣的加稅衝擊所有其他產業，傷害國內的供應鏈，乃至整體經濟？

換言之，台灣在高階製造等等的能力可謂地表頂尖，這些籌碼是台灣隊的核心，怎可流失成「×國隊」，給其他國家作嫁？反過來與台灣隊競爭（打擊）？這是一個非常淺顯的道理。

因此，政府在嚴肅與美國展開談判的當頭，也必須就前述問題強力把關，不能讓國內的產業被各別處理，變成別人的籌碼；同時，國內的產業也應當具備做為國家隊的自覺，因為一旦被各自拉走，自身公司與其他的供應鏈也會被掌握在別人手裡，即使躲過一時關稅，卻失去了長遠發展的利基。

因此，我們必須提醒政府，有必要再把相關產業都找來，不只處理受衝擊的因應，更應該從戰略佈局角度，把這些籌碼拿在自己手裡。也才能真的讓台灣在這一波的「大談判」中，立於不敗之地。

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