卓揆：推動台灣無人機民主供應鏈

行政院長卓榮泰（右）昨出席新北市嘉義同鄉會活動時表示，總統賴清德秉持均衡治國理念，將嘉義、台南、高雄、屏東列為「大南方新矽谷」，在嘉義地區建置「亞洲無人機人工智慧（AI）創新應用研發中心」，推動台灣成為無人機民主供應鏈一環。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院長卓榮泰昨日出席新北市嘉義同鄉會活動時表示，總統賴清德秉持均衡治國理念，將嘉義、台南、高雄、屏東列為「大南方新矽谷」，在嘉義地區建置「亞洲無人機人工智慧（AI）創新應用研發中心」，推動台灣成為無人機民主供應鏈一環，在世界占有一席之地，鼓勵從事相關行業者勇敢加入，一起成為國家隊。

大南方新矽谷無人機國家隊 拚「非紅供應鏈」

卓榮泰說，在「六大區域產業及生活圈」發展計畫中，嘉南高屏列為大南方新矽谷，將來會與桃竹苗大矽谷成為台灣高科技發展的雙核心引擎，帶動發展；政府在新矽谷投注許多力量於半導體、資通訊、資安及大健康產業，還有車用零組件、智慧農業、淨零綠能、傳統金屬加工，其中也包括非常特殊的無人機產業。

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卓榮泰指出，政府利用國立體育運動大學嘉義校區建置亞創中心，發展為無人機產業第一期工程的場館，發展速度、方向均獲多方肯定，許多廠商爭相進入，政府將再開闢大同技術學院太保校區做為亞創中心第二館，使中心更具規模，有賴經濟部、嘉義縣政府、國家中山科學研究院、工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、國立虎尾科技大學等單位協力、投入。

「現在的無人機產業，除了美國以外就是中國，一個是昂貴，一個是不可靠。」卓榮泰說，無人機產業是賴總統「五大信賴產業」中軍工產業的一環，台灣若有所斬獲，成為全球無人機「非紅供應鏈」，將能繼高科技產業後在世界供應鏈再占有一席之地，無人機產業垂直供應鏈相關的各行各業也要勇於加入，成為國家隊，未來在產業發展、國防自主以及民主供應鏈三大目標之下，政府會全力推動大南方新矽谷計畫，尤其是屬於嘉義的無人機產業。

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