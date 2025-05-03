財經青紅燈》川普關稅「雙中」最傷

美國總統川普雖暫緩高額對等關稅．但台灣的機械、金屬五金、塑橡膠與運輸工具零件等恐難逃衝擊。（美聯社）

美國總統川普暫緩除了中國以外其餘國家的高額對等關稅，先維持加徵10%基礎稅率，隨著90日豁免倒數與各國談判推進，台灣哪些製造業最該擔心？從製造業輸美比重與毛利率等數據對比，無論是地板價10%或智庫評估的15%~20%，機械、金屬五金、塑橡膠與運輸工具零件等都難逃衝擊，尤其是「中小微」企業；若以產業聚落來看，「中部」恐是最大受災區。

若以台股公司去年平均毛利率約22.07%來看，1769上市櫃公司因美國業務占比、海外生產布局等不同，抵抗衝擊與應變能力也不一樣，若產品輸美比重偏高，10%基礎關稅難免「傷筋動骨」；但若從經濟部工廠營業調查來看，除了電子零組件業的毛利率逾18%，其餘行業大類皆不到10%，基本金屬業、金屬製品業、其他運輸工具及其零件業等，都僅「毛三到四」，10%基礎關稅可能就是「存亡關鍵」。

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另從各產業來看，主要分布於新竹縣市、桃園、新北與高雄的半導體業，家數占比僅0.5%，員工人數31萬、占比約10.6%，營收卻達4.4兆、占比逾21%；相較主要分布於台中、彰化與新北的金屬製品業，家數達2.4萬家、占比26%，員工人數40.6萬人、占比13.9%。雖然金屬製品業對GDP貢獻遠不如半導體產業，但平均規模更小，家數與雇用就業人口更多，當然是更需要政策支持的產業。

基於同業競爭與學習、外部規模經濟、上中下游合作關係 等諸多原因，台灣形成不少產業聚落，例如台中市自大肚山台地到豐原、太平、大里、南投工業區約60公里的精密機械黃金縱谷；彰化除了是自行車故鄉，也是橡塑膠重鎮；高雄岡山則被稱為是台灣螺絲窟；新北林口到桃園龜山則是新進AI伺服器廊道。

從產品輸美比重、規模大小、毛利率等數據對比，金屬製品及其相關、機械設備、自行車、運輸工具零件與橡塑膠業等集中的中部地區，面對川普多變的關稅政策，恐將是壓力最大的縣市，假如又疊加上新台幣強升，那恐將是欲哭無淚。（高嘉和）

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