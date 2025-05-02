賴清德︰做產業後盾 打造更穩固台灣

昨天是五一勞動節，總統賴清德表示，感謝所有勞工朋友的付出。（資料照）

政策持續推動提升勞工權益 鼓勵企業加薪、減稅、穩定就業

〔記者陳昀、陳鈺馥／台北報導〕昨天是五一勞動節，總統賴清德表示，感謝所有勞工朋友的付出，讓國家持續進步，政府將繼續強化產業韌性，打造更堅實穩固的台灣，並持續推動各項政策提升勞工權益；行政院會昨則通過「職業安全衛生法」修法展望報告，行政院長卓榮泰指出，職安法是保障勞工安全健康的主要法律，將透過修法建構更完善的職場環境。

賴清德昨透過臉書，對不同領域勞工展現專業，為台灣注入活力表示感謝；也承諾政府會持續推動各項政策，提升勞工權益，包含鼓勵企業加薪、減稅、支持產業、穩定就業，相信企業越穩定、勞工的工作越穩定，政府會做全體產業的後盾。

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卓揆︰職安法修法 建構更完善職場環境

卓榮泰昨則在行政院會對勞工夥伴致上最高的敬意與感謝，他指出，正因為有所有勞工朋友在工作崗位上的努力付出，國家才能夠持續穩定的發展，廣大的勞工夥伴們是國家生產力的來源，也是經濟發展最主要的動力。

對於勞動部陳報「職安更全面、霸凌零容忍」報告，卓榮泰裁示，「職業安全衛生法」是保障勞工安全健康的主要法律，因應國際發展趨勢及國內產業的現況，勞動部積極朝強化源頭防災、加強承攬管理、完善職場霸凌防治、提高罰鍰上限額度等方向進行調整，藉此可進一步督促事業單位落實職場防災責任、建構更完善的職場環境。

卓榮泰說，職安法的修法只是開始，為凝聚社會共識，並保障勞工夥伴的權益，請勞動部持續與相關部會及地方政府協調合作，一起守護勞工朋友，共同做好職業安全衛生工作。

關於職安法修正草案預告後，何時會送到立法院審議？勞動部長洪申翰在政院記者會回應，勞動部已經把職安法草案送到政院，接下來會進入政院法制程序，也會與政院合作，希望能夠盡快送到立法院。

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