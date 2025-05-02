晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

節能家電退稅2千 延至2027年底

2025/05/02 05:30

購買節能新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅二千元，延至2027年底。（資料照）購買節能新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅二千元，延至2027年底。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會昨通過「貨物稅條例第十一條之一修正草案」，延長購買能源效率分級為第一或第二級的新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅二千元的措施，實施期間延至二○二七年十二月卅一日，預估每年可節電五．一五億度。

行政院長卓榮泰表示，現行「貨物稅條例」有關民眾購買節能電器退還減徵貨物稅的規定即將屆期，為邁向二○五○淨零轉型目標，持續鼓勵民眾購買節能電器，提升高效率電器的市場滲透率，並促進家電產業升級。

鼓勵節能措施 實施近6年

他說，本次「貨物稅條例」第十一條之一修正，延長相關優惠措施至二○二七年十二月卅一日，並得視實際推動情況延長一次，以二年為限；由財政部會同經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，儘速完成修法。

財政部賦稅署署長宋秀玲表示，該措施自二○一九年六月十五日起實施，歷經二次延長實施期限，目前已經實施近六年；截至二○二五年三月底，已退還減徵貨物稅節能電器約一二七一萬台，減徵稅額約二一一億元。

退稅逾千萬台 減徵211億元

宋秀玲指出，這次增訂授權行政院得視實際推展情況延長一次，以二年為限，預估每年可節電五．一五億度，相當於節省電費十七．七八億元，並可抑制二氧化碳排放廿五．四四萬公噸。

從二○一九年六月十五日至今年三月底，減徵貨物稅的電冰箱約二八二萬台、減徵稅額四十五億元；新冷暖氣機約八一○萬台、減徵稅額一五○億元；除濕機部分一七九萬台、減徵稅額十六．六億元；約將七百多萬台老舊電器汰換。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財