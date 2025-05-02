節能家電退稅2千 延至2027年底

購買節能新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅二千元，延至2027年底。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會昨通過「貨物稅條例第十一條之一修正草案」，延長購買能源效率分級為第一或第二級的新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅二千元的措施，實施期間延至二○二七年十二月卅一日，預估每年可節電五．一五億度。

行政院長卓榮泰表示，現行「貨物稅條例」有關民眾購買節能電器退還減徵貨物稅的規定即將屆期，為邁向二○五○淨零轉型目標，持續鼓勵民眾購買節能電器，提升高效率電器的市場滲透率，並促進家電產業升級。

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鼓勵節能措施 實施近6年

他說，本次「貨物稅條例」第十一條之一修正，延長相關優惠措施至二○二七年十二月卅一日，並得視實際推動情況延長一次，以二年為限；由財政部會同經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，儘速完成修法。

財政部賦稅署署長宋秀玲表示，該措施自二○一九年六月十五日起實施，歷經二次延長實施期限，目前已經實施近六年；截至二○二五年三月底，已退還減徵貨物稅節能電器約一二七一萬台，減徵稅額約二一一億元。

退稅逾千萬台 減徵211億元

宋秀玲指出，這次增訂授權行政院得視實際推展情況延長一次，以二年為限，預估每年可節電五．一五億度，相當於節省電費十七．七八億元，並可抑制二氧化碳排放廿五．四四萬公噸。

從二○一九年六月十五日至今年三月底，減徵貨物稅的電冰箱約二八二萬台、減徵稅額四十五億元；新冷暖氣機約八一○萬台、減徵稅額一五○億元；除濕機部分一七九萬台、減徵稅額十六．六億元；約將七百多萬台老舊電器汰換。

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