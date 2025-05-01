晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台幣閃見31字頭 4月升值3.64％

2025/05/01 05:30

新台幣匯價狂飆，昨盤中見到久違的三十一字頭，四月共升值一．一六五元或三．六四％。（中央社資料照）新台幣匯價狂飆，昨盤中見到久違的三十一字頭，四月共升值一．一六五元或三．六四％。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率升勢難擋，近兩日匯價以每日超過兩角幅度狂飆，昨盤中更見到久違的三十一字頭，最終收在三十二．○一七元、勁揚二．一二角，匯價改寫近六個月新高，並爆出近三十億美元成交巨量。新台幣四月共升值一．一六五元或三．六四％，在主要亞幣中，升幅僅次於日圓的四．四四％，高於韓元的三．六％。

匯銀人士表示，台幣近期大幅走升主要反映台股反彈、外資熱錢流入；另美國財政赤字問題及經濟疑慮升溫，市場預期聯準會（Fed）終究還是得降息救市，市場看壞美元後市，資金大舉回流。根據央行統計，四月以來美元大舉回落，除人民幣、越南盾貶值外，其餘亞幣幾乎都呈現升值走勢。

央行理監事會議 關注房市轉折

央行昨日也發布三月理監事會議報告，理事們多關切川普政府關稅政策的不確定性對我國經濟影響，加上通膨壓力尚存、政府打炒房效益已顯現，多認同此時貨幣政策宜謹慎，一致同意利率維持不變。

由於央行去年下重手打炒房，加上對銀行祭出總量管制措施，今年以來房貸利率持續走升、房市成交量大幅下滑，央行理事對房市關注重點轉向房市量縮、價跌對實體經濟的影響；有位理事示警，房市交易量縮減不僅影響房屋買賣本身，亦可能抑制修繕活動與相關家庭支出，進而牽動營建投資意願下滑，對民間消費與投資構成壓力。

另位理事指出，房價雖仍持續上升，漲幅已有所收斂；他認為央行應謹慎引導房市朝「軟著陸」發展，避免價格劇烈修正，否則在銀行房貸集中度尚未明顯改善下，恐增加整體金融體系的信用風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財