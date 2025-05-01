台幣閃見31字頭 4月升值3.64％

新台幣匯價狂飆，昨盤中見到久違的三十一字頭，四月共升值一．一六五元或三．六四％。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率升勢難擋，近兩日匯價以每日超過兩角幅度狂飆，昨盤中更見到久違的三十一字頭，最終收在三十二．○一七元、勁揚二．一二角，匯價改寫近六個月新高，並爆出近三十億美元成交巨量。新台幣四月共升值一．一六五元或三．六四％，在主要亞幣中，升幅僅次於日圓的四．四四％，高於韓元的三．六％。

匯銀人士表示，台幣近期大幅走升主要反映台股反彈、外資熱錢流入；另美國財政赤字問題及經濟疑慮升溫，市場預期聯準會（Fed）終究還是得降息救市，市場看壞美元後市，資金大舉回流。根據央行統計，四月以來美元大舉回落，除人民幣、越南盾貶值外，其餘亞幣幾乎都呈現升值走勢。

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央行理監事會議 關注房市轉折

央行昨日也發布三月理監事會議報告，理事們多關切川普政府關稅政策的不確定性對我國經濟影響，加上通膨壓力尚存、政府打炒房效益已顯現，多認同此時貨幣政策宜謹慎，一致同意利率維持不變。

由於央行去年下重手打炒房，加上對銀行祭出總量管制措施，今年以來房貸利率持續走升、房市成交量大幅下滑，央行理事對房市關注重點轉向房市量縮、價跌對實體經濟的影響；有位理事示警，房市交易量縮減不僅影響房屋買賣本身，亦可能抑制修繕活動與相關家庭支出，進而牽動營建投資意願下滑，對民間消費與投資構成壓力。

另位理事指出，房價雖仍持續上升，漲幅已有所收斂；他認為央行應謹慎引導房市朝「軟著陸」發展，避免價格劇烈修正，否則在銀行房貸集中度尚未明顯改善下，恐增加整體金融體系的信用風險。

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