開車族注意！下週油價估漲3到4角 創近2個月新高

下週油價估漲0.3到0.4元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價大漲！中油為維持亞鄰最低價，吸收後預估國內汽油仍將調漲0.3到0.4元、柴油調漲0.4到0.5元，重返近2個月高點。

國際油價雖因中東地緣政治緊張局勢趨緩而下跌，中油累算至6月26日的調價指標7D3B週均價為70.43美元，較上週75.82下跌5.39美元；本週新臺幣兌美元匯率為29.457元，較上週29.549元升值0.092元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.9元，柴油調漲0.6元。

近期韓國油價相對較低，中油啟動亞鄰機制吸收，吸收後，預估國內汽油仍將調漲0.3到0.4元、柴油調漲0.4到0.5元。

若按照預估漲幅，下週國內油價參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27或27.1元、95無鉛汽油每公升28.5或28.6元、98無鉛汽油每公升30.5或30.6元、超級柴油每公升25.9或26元。

實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公佈為準。

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