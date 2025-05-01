關稅引爆拉貨潮 首季GDP衝至5.37％

近2年台灣GDP統計

較2月預測增1.91個百分點 近4季新高、15季次高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布第一季經濟成長率五．三七％，為近四季新高、近十五季次高，較二月預測增加一．九一個百分點，主因美國關稅措施帶動拉貨潮，出口及投資優於預期。主計總處表示，若假設未來三季維持預測不變，今年經濟成長率為三．六％、上修○．四六個百分點，但這個數字並未納入關稅影響，實際預測數將於五月底公布。

主計總處簡任視察王翠華說明，第一季商品出口及資本形成大幅優於預期，主要是AI等新興科技應用需求殷切，高階資通產品供應瓶頸漸次排除，加上客戶端因應美國關稅措施而提前備貨，第一季商品出口一二九六億美元、為歷年單季新高，較二月預測高出八十億美元；併計商品與服務，第一季輸出強勁成長二十．一一％、上修十．一三個百分點。

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此外，半導體廠商為因應AI商機，積極擴充先進製程及高階封測產能，並持續投入研發，大量挹注投資，帶動第一季資本形成（含政府、公營與民間固定投資及存貨變動）大幅成長十四．七二％，為連續四季呈現雙位數成長，較二月預測高出八．三一個百分點。王翠華表示，客戶端提前備貨，「廠商有訂單的時候，就比較願意投資」。

民間消費方面，王翠華指出，國內就業市場穩定，帶動薪資成長，加上各地舉辦大型展演及節慶活動，餐飲及休閒娛樂相關服務消費活絡，境外旅遊熱潮也持續挹注國人國外消費；因基數較高，概估第一季民間消費實質成長一．二二％、下修○．八八個百分點，但「國內消費動能還是不錯」。

至於對等關稅是否導致今年經濟表現「前高後低」？王翠華說，美國宣布對等關稅延後九十天實施，也許對上半年經濟表現有幫助，但下半年不確定性更高，因為美國政策一直有變化，像汽車關稅又不一樣，主計總處將於五月底視國內外情勢發展更新GDP（國內生產毛額）預測。

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