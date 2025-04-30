晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》川普與胡佛

2025/04/30 05:30

美國總統川普上任後，對各國發動關稅戰，希望促使製造業回流，以提高美國就業。川普的經貿政策，讓人聯想美國第31任總統胡佛，當時全球陷入「經濟大蕭條」，胡佛在1929年批准墨西哥裔人口遣返計畫，接著1930年簽署法案提高數千種進口商品關稅，而其他國家也對美國商品徵收報復性關稅，導致國際貿易劇降，反而加劇經濟蕭條；最終，胡佛在1932年競選連任失敗。

儘管目前國際經濟情勢與「大蕭條」沾不上邊，但川普上任以來，為達到「MAGA」（Make America Great Again）目標，即重振美國經濟、重塑全球地位，川普政府先是大量遣返非法移民，接著宣布一連串關稅政策，尤其4月2日的對等關稅措施，不惜將其盟友推向對立面，因川普政策認為高關稅將使製造業回流，大幅增加美國就業，美國商務部長盧特尼克說：「數以百萬計的人力擰著小小螺絲生產iPhone，這種事情會在美國發生。」

然而，高關稅真能提高美國就業？不管從歷史經驗或當前情勢來看，恐怕都很難成真。首先，美國祭出高關稅，其他國家回以報復性關稅，將對美國廠商造成衝擊；其次，美國進口商品不乏用於加工生產的中間財，將提高廠商的生產成本；再者，高關稅將推升通膨，影響內需消費，可能衝擊服務業就業；而且，川普關稅政策不確定性高，已多次暫緩或轉彎，勢必影響廠商投資意願；何況，目前美國失業率處於歷史低檔，加上驅逐非法移民造成的勞動力缺口，提高就業的必要性及成效令人質疑。

不論如何，川普關稅政策掃射所有國家，近年來台美經貿關係愈見緊密，今年2月美國更重返我國最大出口市場，關稅政策勢必對我國經貿造成重大影響，且若引爆全球貿易戰，國際政經情勢將更加險峻。面對全球重大變局，包括對美談判、協助產業、補貼民生等，都需要政府出面，朝野應停止內耗，齊心面對外在挑戰，讓行政部門有足夠的資源及心力因應變局。（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財