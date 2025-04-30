財經青紅燈》川普與胡佛

美國總統川普上任後，對各國發動關稅戰，希望促使製造業回流，以提高美國就業。川普的經貿政策，讓人聯想美國第31任總統胡佛，當時全球陷入「經濟大蕭條」，胡佛在1929年批准墨西哥裔人口遣返計畫，接著1930年簽署法案提高數千種進口商品關稅，而其他國家也對美國商品徵收報復性關稅，導致國際貿易劇降，反而加劇經濟蕭條；最終，胡佛在1932年競選連任失敗。

儘管目前國際經濟情勢與「大蕭條」沾不上邊，但川普上任以來，為達到「MAGA」（Make America Great Again）目標，即重振美國經濟、重塑全球地位，川普政府先是大量遣返非法移民，接著宣布一連串關稅政策，尤其4月2日的對等關稅措施，不惜將其盟友推向對立面，因川普政策認為高關稅將使製造業回流，大幅增加美國就業，美國商務部長盧特尼克說：「數以百萬計的人力擰著小小螺絲生產iPhone，這種事情會在美國發生。」

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然而，高關稅真能提高美國就業？不管從歷史經驗或當前情勢來看，恐怕都很難成真。首先，美國祭出高關稅，其他國家回以報復性關稅，將對美國廠商造成衝擊；其次，美國進口商品不乏用於加工生產的中間財，將提高廠商的生產成本；再者，高關稅將推升通膨，影響內需消費，可能衝擊服務業就業；而且，川普關稅政策不確定性高，已多次暫緩或轉彎，勢必影響廠商投資意願；何況，目前美國失業率處於歷史低檔，加上驅逐非法移民造成的勞動力缺口，提高就業的必要性及成效令人質疑。

不論如何，川普關稅政策掃射所有國家，近年來台美經貿關係愈見緊密，今年2月美國更重返我國最大出口市場，關稅政策勢必對我國經貿造成重大影響，且若引爆全球貿易戰，國際政經情勢將更加險峻。面對全球重大變局，包括對美談判、協助產業、補貼民生等，都需要政府出面，朝野應停止內耗，齊心面對外在挑戰，讓行政部門有足夠的資源及心力因應變局。（鄭琪芳）

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