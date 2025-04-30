盤勢分析》關稅影響淡化 關注財報及經濟數據

台股昨開低走高，台積電、聯發科、金融股穩盤，中小型股表現相對出色。（資料照）

市場靜待科技財報和經濟數據公布，美股四大指數漲跌互見，台股昨開低走高，台積電（2330）、聯發科（2454）、金融股穩盤，中小型股表現相對出色，機器人、資訊安全、生技、網通、電線電纜等相關族群強攻，加權指數終場上漲198.22點，收在20232.63點，成交量約2501億元。

三大法人買超台股92.9億元，外資買超94.0億元，投信買超2.3億元，自營商賣超3.4億元；外資期貨空單增加596口，累積外資期貨淨空單逾2.53萬口。

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啟發投顧副總容逸燊表示，本週行情可著重在財報及經濟數據部分，關稅影響將逐漸淡化，這週美股科技股財報若能帶動費半指數大漲，或帶動科技股行情，將推升台股指數再往上走，目前台股量縮結構還算正常，只要不爆出4000億以上量能，反彈波應可持續，不過要注意5月中旬到下旬，關稅影響將逐步顯現，也要注意5月半導體關稅對於台廠影響。

統一證券指出，台股成功站上2萬點後，目前融資持續下降，外資現貨轉買，加上國安基金持續護盤，籌碼面健康，技術指標也有利反彈延續，惟成交量明顯萎縮，壓抑指數上漲的力道。操作建議以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。（記者卓怡君）

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