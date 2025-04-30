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書劍集》財政壓力下的美國霸權

2025/04/30 05:30

美國前財政部長葉倫於離職前發布的政府財務報告，提到美國政府總負債已達到四十五．五兆美元，其中的二十八．三兆美元是政府負債與應付利息，其餘為政府員工與退伍軍人福利應付款，而總資產僅有五．七兆美元，因此政府淨部位接近負的四十兆美元。雖非太令人意外，卻給了川普政府一些大刀闊斧地縮減支出、貿易談判等各種政策的理由。（路透）美國前財政部長葉倫於離職前發布的政府財務報告，提到美國政府總負債已達到四十五．五兆美元，其中的二十八．三兆美元是政府負債與應付利息，其餘為政府員工與退伍軍人福利應付款，而總資產僅有五．七兆美元，因此政府淨部位接近負的四十兆美元。雖非太令人意外，卻給了川普政府一些大刀闊斧地縮減支出、貿易談判等各種政策的理由。（路透）

◎歐陽書劍

重新檢視在美國總統川普上任後下台的前財政部長葉倫（Janet Yellen）於離職前發布的政府財務報告，可以發現其揭露美國財政的難以持續面貌，雖非太令人意外，卻給了川普政府一些大刀闊斧地縮減支出、貿易談判等各種政策的理由。

曾任聯準會（Fed）主席的美國前財政部長葉倫在二○二五年一月十六日卸任前提出任內最後一次美國政府的財務報告，截至二○二四年九月的會計年度，政府財政赤字約一．八三兆美元，較前一個會計年度成長了八．一％。與當年度預算相較，各項收支有增有減，不過提高最多的是利息成本，占政府支出約十二％，因舉債增加及利率上揚而多了二千多億美元。

該報告提到美國政府總負債已達到四十五．五兆美元，其中的二十八．三兆美元是政府負債與應付利息，其餘為政府員工與退伍軍人福利應付款，而總資產僅有五．七兆美元，因此政府淨部位接近負的四十兆美元。若是一般企業，已早就無法存續。

美國財政部另外公布的負債數字是三十六兆美元左右，其中近二十九兆美元即屬大眾持有的外部負債，其餘則是政府內部單位（如特定的基金所購買的國債）持有的債務，雖不算在外部負債中，但仍要由財政部歸還。美國政府負債近二十年來成長為三倍，從二○二五年度的預算觀察，也可以發現負債與利息支出仍繼續成長；早成的趨勢，毫無緩和的跡象。

葉倫在二○一四年接任柏南克擔任聯準會主席，於二○一八年二月在川普首度擔任總統期間離職；二○二一年一月，受剛接任總統的拜登延攬出任財政部長，再於川普擔任總統時下台。

在二○一七年聯準會主席任內，葉倫於談到是否有另一次全球金融危機時指出，「我希望在我們有生之年不會發生，而且我認為不會再發生」。在擔任財政部長時，很少提到美國政府的債務問題，擔心的只是債務上限太低，並屢次發函國會希望提高舉債上限。

在川普即將上任前，葉倫雖強調二○二四年通膨下降，失業率維持在歷史低點附近，經濟增長強勁，但沒有再為美國財政背書。根據報告，除了利息持續增加外，還估計未來七十五年，美國政府的非利息支出將超過總收入七十二．七兆美元。

從數據與葉倫離職前提出的報告可以發現，美國公債違約風險雖不高，但美國政府財政的問題，總有一天將拖垮施政，甚至影響到經濟與社會安全，更不用提到對外的關係了。

想要維持霸權，必須要有充足的後援，政府除了開源節流，勢必要重新配置資源。評論川普的作為時，不能忽略美國發展的永續性問題；我們可以想見，如果政策不變，美國的債務還是繼續成長、製造業依然在中國茁壯、全球經貿的不均衡將繼續擴大。川普的政策不一定能逆轉這些多年來的方向，但是也許可以將「必然」，稍稍想像成「或然」。

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