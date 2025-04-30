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出口優於預期 今年首季GDP有望上修

2025/04/30 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今日將公布第一季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於第一季出口優於預期，預料第一季GDP可望上修。不過，受美國川普政府關稅政策衝擊，國際機構紛紛下調全球經濟成長率，主計總處五月下旬將更新GDP預測，可能下修全年經濟成長率，今年GDP能否「保三」，仍是未知數。

川普關稅衝擊 今年GDP保3待觀察

主計總處二月預測第一季GDP成長三．四六％，全年GDP成長三．一四％，其中第一季出口估一二一五．四億美元、年增十．二％。不過，川普關稅帶動提前拉貨潮，近來出口表現遠優於預期，財政部公布第一季出口一二九五．八億美元、年增十七．五％，較主計總處預估數增加八十．四億美元，預料將帶動第一季GDP上修，且上修幅度應不小。

然而，川普關稅政策變數大，國際機構紛紛下修全球經濟成長率，主計總處報告也指出，若川普關稅政策確實執行，初估對今年經濟成長率影響約○．五至一．五個百分點。換言之，儘管第一季GDP有望上修，但今年GDP能否「保三」，仍須觀察後續發展，包括川普關稅政策、台美談判情況及政府支持方案等。

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