晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

年付息320億 2.6兆巨債重壓台電

2025/04/30 05:30

台電最新累積虧損已破4400億元，負債高達2.6兆元，其中計息負債高達1.63兆元，每年光是繳利息就逼近320億元。（中央社）台電最新累積虧損已破4400億元，負債高達2.6兆元，其中計息負債高達1.63兆元，每年光是繳利息就逼近320億元。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電因不堪鉅額燃料成本，先前由經濟部二度增資，資本額已來到五八三一億元，遠遠超過台積電的二五九三億元，躍居全台資本額最大公司；但台電最新累積虧損已破四四○○億元，負債高達二．六兆元，其中計息負債高達一．六三兆元，每年光是繳利息就逼近三二○億元。

台電多次解釋，國際燃料價格是近年虧損主要關鍵，受烏俄戰爭影響，二○二二與二○二三年連兩年燃料成本超過六千億元，今年國際燃料成本雖有下修趨勢，但仍較疫情前高。

非核家園之後，台灣將由天然氣、燃煤等火力發電作為基載電力，天然氣主要向台灣中油採購，今年以來中油調整三次電業氣價，台電全年就要多支出兩百多億元。

而燃煤採購以「長約為主、現貨為輔」；據了解，長約還在等日本、澳洲價格出爐，作為參考依據，才能展開洽談。台電指出，目前國際煤價確實在往下修正，但去年日澳長約價格就未公布，還很難預測長約價可以降到多少。

根據台電財報，因去年電價調整，前二月電費收入增加，燃料支出也下降，但綠電增加，購入電力大增，今年第一季台電仍虧損二五○億元；而今年四月電價未調整，目前平均每度售價還是低於成本價，雖然今年虧損幅度可因國際燃料下跌而收斂，但財務赤字依舊失血中，估計還是虧三○○到五○○億元，到年底累虧預估將達四五○○到四七○○億元。

由於台電財務不佳，投資電力建設需要龐大資金，今年預估發債規模將達一五○○億元，創下新高；台電表示，仍會看自身財務需求與市場狀況，會盡量以發行綠債為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財