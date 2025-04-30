年付息320億 2.6兆巨債重壓台電

台電最新累積虧損已破4400億元，負債高達2.6兆元，其中計息負債高達1.63兆元，每年光是繳利息就逼近320億元。（中央社）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電因不堪鉅額燃料成本，先前由經濟部二度增資，資本額已來到五八三一億元，遠遠超過台積電的二五九三億元，躍居全台資本額最大公司；但台電最新累積虧損已破四四○○億元，負債高達二．六兆元，其中計息負債高達一．六三兆元，每年光是繳利息就逼近三二○億元。

台電多次解釋，國際燃料價格是近年虧損主要關鍵，受烏俄戰爭影響，二○二二與二○二三年連兩年燃料成本超過六千億元，今年國際燃料成本雖有下修趨勢，但仍較疫情前高。

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非核家園之後，台灣將由天然氣、燃煤等火力發電作為基載電力，天然氣主要向台灣中油採購，今年以來中油調整三次電業氣價，台電全年就要多支出兩百多億元。

而燃煤採購以「長約為主、現貨為輔」；據了解，長約還在等日本、澳洲價格出爐，作為參考依據，才能展開洽談。台電指出，目前國際煤價確實在往下修正，但去年日澳長約價格就未公布，還很難預測長約價可以降到多少。

根據台電財報，因去年電價調整，前二月電費收入增加，燃料支出也下降，但綠電增加，購入電力大增，今年第一季台電仍虧損二五○億元；而今年四月電價未調整，目前平均每度售價還是低於成本價，雖然今年虧損幅度可因國際燃料下跌而收斂，但財務赤字依舊失血中，估計還是虧三○○到五○○億元，到年底累虧預估將達四五○○到四七○○億元。

由於台電財務不佳，投資電力建設需要龐大資金，今年預估發債規模將達一五○○億元，創下新高；台電表示，仍會看自身財務需求與市場狀況，會盡量以發行綠債為主。

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