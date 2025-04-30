維持電價穩定 卓揆︰盼在野聽到產業聲音

行政院長卓榮泰昨在立院受訪表示，產業界希望電價維持穩定，不要在關稅衝擊下，還要因應電價調漲造成的雙重衝擊，希望在野能聽到產業界的聲音。（記者羅沛德攝）

特別預算撥補千億健全台電財務 未來電價審議更有討論空間

〔記者林欣漢、林哲遠、劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰前日拜會立院朝野黨團，爭取立院支持「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，對於在野質疑撥補台電一○○○億元恐淪無底洞，卓榮泰昨在立院受訪表示，產業界希望電價維持穩定，不要在關稅衝擊下，還要因應電價調漲造成的雙重衝擊，希望在野能聽到產業界的聲音。

卓榮泰表示，這次賴清德總統和他在與產業界的座談中，多次聽到產業界希望能維持穩定電價，都不希望在關稅衝擊之下，還要因應電價調漲造成的雙重衝擊，所以在這次的特別條例中，將台電挹注一○○○億元的預算再放進來。

請繼續往下閱讀...

他強調，其目的是讓台電健全財務、經營能夠正常，未來更有條件請求電價審議委員會從穩定民生電價的角度，來審慎因應之後的電價討論。希望在野黨團能聽到產業界的聲音，有足夠的因應，全力放在對關稅調整的衝擊上。

經濟部長郭智輝也表示，目前台電公司財務緊迫，舉債已高達九成多，一年還需負擔逾三○○億元利息；政府是聽了業者反映後，希望從過去歲計賸餘中撥補一○○○億元給台電，改善其財務問題。

民進黨立委鍾佳濱質詢指出，在野黨認為與其拿一○○○億元給台電，不如每個人一萬元發一發，讓民眾拿來繳電費。卓揆回應，如果台電的財務狀況沒有辦法健全，或許是七月、十月，未來若電價調漲，循環造成物價波動，帶給社會的壓力比現金還要大。鍾佳濱表示，也就是說，電價漲了，沒漲那麼多，但萬物皆漲，額外支付的生活開銷遠超過一萬元！卓榮泰說：「一定是的。」

衡量財政狀況 不考慮普發現金

民進黨立委沈發惠質詢時也提及，在野黨主張要全民普發現金一萬元，是否可以兩邊都做，即一邊編列四一○○億元、又同時普發現金？卓榮泰表示，衡量國家目前財政狀況與實際需要，希望把國家的力量放在四一○○億元上，普發現金不是現在最好的方式，因此沒有考慮兩個都做。

另外，立法院程序委員會昨將「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」排入週五院會報告事項。國民黨團書記長王鴻薇表示，與關稅有關的特別預算會支持，無關的國土安全韌性要了解如何執行，撥補台電的一○○○億元要過比較困難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法