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黃金慘了？恐大回檔殺至「這價位」原因曝光

2025/06/20 09:22

黃金屢創新高，但專家認為，金價可能已見頂。（路透資料照）黃金屢創新高，但專家認為，金價可能已見頂。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖中東緊張局勢升級，但今年黃金上漲近30%後，並未出現明顯波動，專家認為，金價可能已見頂，未來1、2個月內恐出現約10%的回檔，未來1年內可能出現約30%的回檔，若全球緊張局勢大幅緩解，金價甚至可能跌至2400美元。

根據《路透》報導，週四（19日）現貨金下跌0.1%，報每盎司3365.79美元；美國黃金期貨下跌0.7%，報每盎司3382.80美元。

在地緣政治和經濟不確定時期，黃金被視為避險資產，但在高利率環境下，黃金的吸引力減弱，因為黃金不產生利息。

但《NEWS18》報導，近期花旗銀行下調未來1年的金價目標，根據報告顯示，花旗將未來3個月的金價預期，自每盎司3500美元下調至3300美元，並將未來6至12個月金價預期，自先前的每盎司3300美元下調至2800美元。

Kedia Commodities主管Ajay Kedia表示：「在過去10至20年中，我們從未見過像中東和黑海地區這樣同時爆發戰爭的情況，且地緣政治局勢仍在不斷升級。」

他說：「以伊戰爭持續，黃金價格在第1天就飆升。但儘管現在局勢升級，黃金價格卻已沒有做出任何反應。」

不過，他表示在這種升級時期，過去人們注意到金價會先回落，然後再反彈，「要實現這一目標，國際市場上金價需要突破3500美元，然而無論我們過去5年聽到什麼，包括地緣政治緊張局勢、央行購買、ETF需求、去美元化等，金銀市場早已將其考慮在內。」Ajay Kedia說。

Ajay Kedia預測：「因此，在未來1兩個月內，金價很容易出現8至10%的回檔，未來1年，金價可能會跌至2700至2800美元，若全球緊張局勢大幅緩解，金價甚至可能跌至2400美元。」2400美元的價格，與目前金價水準相比下跌了30%以上。

基金公司Quant Mutual Fund在1份報告中指出，黃金價格已見頂，未來兩個月、以美元計算，金價可能回調12至15%，但對金價中期和長期的看法一樣積極。

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