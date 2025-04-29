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盤勢分析》台股重返兩萬點 需守穩月線

2025/04/29 05:30

台股加權指數昨跳空大漲，反攻2萬點大關，終場上漲161點、以20034點作收，但成交量僅約2229億元。（中央社）台股加權指數昨跳空大漲，反攻2萬點大關，終場上漲161點、以20034點作收，但成交量僅約2229億元。（中央社）

輝達（NVIDIA）B300伺服器傳提前生產，昨日AI族群股價同歡，鴻海（2317）、廣達（2382）股價勁揚，台積電（2330）也堅守盤上，加權指數跳空大漲，反攻2萬點大關，終場上漲161.68點、以20034.41點作收，但成交量僅約2229億元。

昨日外資買超58.67億元、投信買超22.67億元、自營商賣超3.73億元，三大法人合計買超77.6億元；外資台指期淨空單增加1072口，累計外資台指期淨空單增為24770口。

元大投顧表示，昨日電子類股扮演台股反攻要角，成交金額占大盤比重逾7成，但追加力道略顯不足，後續若加權指數能守穩月線之上，月線走勢就可望趨平並強化下檔支撐，而資金擴散到各族群輪動，也有助維持反彈續航力。

台新投顧副總黃文清認為，美股持續上漲，激勵台股回補4月7日缺口，不過後續仍須觀察半導體關稅議題、美國關稅戰的協商結果，將成反彈力道關鍵，選股則可留意AI族群及運動休閒、成衣、製鞋等傳產股。（記者歐宇祥）

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