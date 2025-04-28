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經貿人士：設主權基金 增談判籌碼

2025/04/28 05:30

經貿高層人士指出，主權基金與外匯存底具互補功能，台灣也應儘速成立，做為與美談判的籌碼與後盾。（資料照）經貿高層人士指出，主權基金與外匯存底具互補功能，台灣也應儘速成立，做為與美談判的籌碼與後盾。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應美國總統川普關稅政策，經貿高層人士分析，近年各國保衛外匯資產的措施，清楚可見「主權基金」扮演關鍵角色，主權基金與外匯存底具互補功能，台灣也應儘速成立，做為與美談判的籌碼與後盾。

經貿人士表示，主權基金確實有活化外匯、為人民賺錢的功能，但以台灣經濟模式集中的情況而言，主權基金很重要的功能在於避險。

為降低對美貿易順差，台灣擬加大對美採購及投資，例如經濟部成立台商赴美投資服務中心，要擴大對美投資。不過，經貿人士表示，老實說美國根本看不上眼，台灣需成立主權基金，以幾千億元的基金做為底氣，才能與川普團隊叫板，「數字夠大，川普才會有興趣」，主權基金將是強大的談判籌碼。

經貿人士指出，更遑論主權基金對國內產業的益處，包括能到國內產業代工的美國客戶端去投資，變成客戶的股東；而成為「圈內人」就能掌握客戶的商業訊息與營運動向，了解世界局勢，也能強化台灣話語權，闡述台灣為主體的論述觀點，並增加公司對下游採購的影響力。

朝野討論主權基金常有人謀不臧的疑慮，包括運作如何透明化？成敗責任由誰承擔？如何保證不虧錢等？經貿人士指出，亞洲四小龍中，如今僅台灣尚未成立主權基金，韓國也在二○○五年設立；國內關切有關主權基金的問題，各國都已克服，凝聚國內共識才是最大挑戰。而外匯存底並非愈高愈好，剛好就是最好，近年來各國多採取降低外匯存底，並運用主權基金分散風險。

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