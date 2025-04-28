〈財經週報-熱門族群〉金價大漲 貴金屬概念股金光閃閃

金價上漲，貴金屬概念股股價狂飆，但操作仍需多謹慎。（彭博）

記者張慧雯／專題報導

受國際金價大漲之故，貴金屬回收概念股中以佳龍（9955）、金益鼎（8390）再加上靶材廠光洋科（1785）為主，近期搭上金價創高、股價狂飆，但值得留意的是，這些個股多由市場主力控盤，外資反而逢高出脫，上週五（25日）股價全面下跌，投資人進場宜謹慎。

金益鼎上週五收65.7元、距離同一週盤中最高價75元已下跌近10元；佳龍股價以33.65元作收，距離同週盤中高點36元拉回也近一成；光洋科以52.4元作收，距離同週盤中高點54元也同樣呈現小跌。

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佳龍為國內前三大貴金屬回收公司之一，也是貴金屬回收純度最高的概念股，從印刷電路板與半導體製程廢料中回收金、銀、鉑等貴金屬，精煉純度高達99.99%，回收金屬可再製成工業用的金鹽或直接販售給下游客戶，過去貴金屬營收占比達九成以上，去年電子廢棄物及廢五金銷售比重提高，但貴金屬營收占比仍達8成。

金益鼎主要業務以廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務為主，另有銅、錫、鎳、鋁等金屬五金加工業務；法人分析，金益鼎本業是貴金屬與銅回收，營運以回收的銅及黃金為大宗，新廠於今年第二季加入營運，今年營收動能持續向上。

光洋科則是國內少數同時具有「金屬精煉」與「半導體材料」業務的公司，主要業務是濺鍍靶材，也是國內貴金屬回收與精煉的重要供應商。

事實上，不少綠能環保股都有貴金屬回收業務。中台資源（6923）主要從事廢照明光源、含汞廢棄物、熱裂解貴金屬回收及廢印刷電路板回收處理的業務；衛司特（6894）也是從PCB與半導體廠的蝕刻液中，將含銅廢水回收，製造成含銅純度大於99%的固態金屬銅。

短線炒作題材 進場宜謹慎

法人分析，隨著黃金等貴金屬價格上揚，廠商存貨價格也跟著上漲，有助於第二季獲利。不過，就台股來看，貴金屬概念股其實不多，投資人可觀察籌碼面多以主力炒作為主，外資反倒是股價拉高就出現賣超，顯見貴金屬概念股實屬短線題炒作題材，操作仍需多謹慎。

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