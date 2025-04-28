〈財經週報-綜所稅〉今年減稅利多齊發 租屋族、育兒家庭省很大

今年報稅有10大減稅利多，尤其租屋族及育兒家庭省最多。（記者靳昌玲攝）

記者鄭琪芳／專題報導

今年綜所稅申報新制

報稅季又來了，今年綜所稅申報至少有10大減稅利多，包括每人基本生活費調高8,000元、免稅額調高5,000元、標準扣除額調高7,000元、薪資所得及身心障礙特別扣除額調高1.1萬元；此外，幼兒學前特別扣除額擴大適用且調高，房租支出改列特別扣除並調高6萬元，全國690萬戶有感減稅，尤其租屋族及育兒家庭省最多。

今年申報綜所稅，房租支出由列舉扣除改特別扣除，且扣除額提高至18萬元。 （記者鄭琪芳攝）

免稅額、扣除額調高 全民有感減稅

因物價漲幅達調整門檻，2024年度綜所稅免稅額調高至9.7萬元、標扣額調高至13.1萬元、薪資及身障扣除額21.8萬元，課稅級距及退職所得免稅額也調高。另，2024年每人基本生活費由20.2萬元調高至21萬元，基本生活費總額超過免稅額及扣除額（含一般扣除額及儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧特別扣除額）的差額，可自所得總額減除。財政部估計，綜所稅免稅額、扣除額、基本生活費等調高，估減稅利益至少243億元。

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此外，「所得稅法」修正通過，幼兒扣除額擴大適用年齡至6歲，且由12萬元調高到第1名子女15萬元、第2名以上22.5萬元，並刪除排富條款。而租屋族也有大利多，房租支出從列舉扣除改成特別扣除，且由每戶12萬元調高到18萬元，但新增排富條款。

房租支出改特別扣除 5類有殼族也適用

安永會計師事務所會計師張啟晉表示，房租支出改列特別扣除，原本租屋族可能因選擇標扣額而無法列報房租支出，現在也有機會適用，且扣除額大幅調高。值得注意的是，房租扣除額適用條件，但「本人、配偶或受扶養直系親屬在境內有房屋者」不能適用，且有「排富條款」，即排除適用稅率20%以上、股利按28%分開計稅或適用最低稅負制。

北區國稅局指出，5類例外情形可視為非自有房屋，仍可適用房租扣除額，包括繼承取得共有房屋、張貼黃紅單房屋、毀損面積占5成或須修復才能使用；因就業、就學或就醫而須異地租屋；與配偶分居而分開報稅，配偶的房屋視「非自有房屋」。

幼兒扣除額調高 育兒家庭大利多

以雙薪育有2名幼兒的租屋族為例，今年報稅將可多減除免稅額2萬元（0.5萬×4）、標扣額1.4萬元（0.7萬×2）、薪資扣除額2.2萬元（1.1萬×2）、幼兒扣除額13.5萬元（37.5萬-24萬）及房租扣除額18萬元，合計可多減除37.1萬元，若按適用稅率5%計算，可省稅1萬8,550元。

另，退休族也有減稅福音，退職所得定額免稅額調高，一次領取者，領取總額在19.8萬元乘以服務年資以下者，所得額為零；超過19.8萬元乘以服務年資、未達39.8萬元乘以服務年資，半數為所得額；超過39.8萬元乘以服務年資，全數為所得額。分次領取者，以全年領取總額減除85.9萬元的餘額為所得額。

高價房屋2標準調整 出售舊制豪宅稅負加重

不過，去年出售舊制房屋（2015年底以前取得房屋），稅負可能加重。財政部發布「2024年度個人出售房屋財產交易所得計算規定」，一般舊制房屋按房屋現值一定比率計算所得，全台200個行政區調高所得標準；至於高價房屋，以實際成交價按房地比計算，獲利率由17%調高至20%，並新增每坪單價門檻，如台北市每坪120萬元以上適用，出售舊制豪宅稅負將加重。

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