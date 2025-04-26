飆股幕後》中國客戶搶顯卡 鑫聯大投控飆52%

大盤4月以來下跌，鑫聯大在同一段時間內的股價已逆風大漲52.8%。（取自網路）

記者方韋傑／特稿

鑫聯大投控（3709）受惠於代理品牌先進顯卡熱銷，3月營收創下歷史新高，加上3大事業體跨產業多角化經營的特性，在美中關稅戰的競爭格局下擁有避險能力，引發買盤搶進，儘管大盤4月以來下跌3.97%，鑫聯大在同一段時間內的股價已逆風大漲52.8%。

觀察鑫聯大投控屬於大聯大控股（3702）旗下的上櫃公司，透過控股模式發展異業併購，目前轄下控股成員包括台灣3C通路商捷元、中國3C通路商世偉與中國室內兒童樂園鑫加淘，以異業控股為發展基礎，逐步納入不同業態的子公司。藉由政策性管理機制，並整合相關資源，讓子公司保有獨立經營彈性，專注其核心事業。

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鑫聯大旗下捷元代理產品多來自於國內顯卡大廠，如微星（2377）、技嘉（2376）、麗臺（2465）、華擎（3515）等；中國世偉除了代理當地市場品牌，還包括台廠威剛（3260）、美廠超微（AMD）產品；中國鑫加淘體系則因考量當地消費者的娛樂支出規模縮減，營運面逐漸趨向精實管理，管理層上月甫公告去除上海鑫童樂室內樂園的控股權。

從基本面來看，鑫聯大3月營收達39.22元，創下單月新高，昨公告自結單月每股稅後盈餘0.43元、年增144%，同步寫下單月新高，背後原因主要是受到美中貿易戰驅動中國市場對於高階顯卡可能面臨斷貨的預期心理，在當地企業與消費者全面搜刮顯卡的過程中，也向鑫聯大旗下上海、香港通路大量買進，因而強力挹注公司營運表現。

籌碼過度集中 追高宜慎

外資今年以來買超鑫聯大2346張，儘管投信無進出，且自營商賣超183張，三大法人仍合計買超2163張，不過，同一區間的大戶、散戶結構並無明顯變動，短線籌碼集中度快速提升，法人認為後續倘若美中關稅緊張程度降低，鑫聯大上漲空間可能相對有限，投資人追高留意風險。

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