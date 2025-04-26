台達電UPS搶灘荷蘭 聚焦各國公建標案

台達電工業級不斷電系統首度成功導入荷蘭，斬獲該國最長海底隧道——西斯海爾德隧道的專案訂單。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續推動集團基礎設施事業能量，聚焦重點包括各國公共工程標案，旗下工業級不斷電系統（UPS）首度成功導入荷蘭，斬獲該國最長海底隧道——西斯海爾德隧道的專案訂單，後續還將鎖定其他世界主要經濟體商機。

全長6.6公里 荷蘭最長海底隧道

西斯海爾德隧道全長6.6公里，是荷蘭澤蘭省（Province of Zeeland）的重要基礎設施，也是該國最長的海底隧道，目前由當地企業N.V. Westerscheldetunnel代表管理。隧道作為關鍵交通樞紐，必須具備24小時不間斷的電力供應系統，不過，由於既有的不斷電系統已達使用年限，且安裝空間狹小、路線漫長，兼顧成本與運作效率成為一大難題。

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對此，台達電看好旗下不斷電系統負荷符合施作環境條件，又能確保後續運作能夠達成客戶期望，透過當地工程承包商Croonwolter&dros斬獲專案訂單，並攜手電力維護供應商e-Power控管旗下海外工廠出貨至歐洲的長途海運時程，順利完成物流、安裝、調試與相關維護作業，在目標場域提供無縫備援電力，確保信號、通風與照明等關鍵功能即使在停電時仍能正常運作。

台達電表示，在集團營收規模向上成長的過程中，基礎設施事業範疇貢獻的業績穩定保持佔整體3成左右。在全球重要產業加速發展下，電力供應的穩定程度更加受到重視，不斷電系統成為智慧城市、智慧工廠不可或缺的解決方案，而旗下產品已廣泛應用於全球關鍵交通基礎設施，包括機場、鐵路與公路隧道，未來將不斷致力於為世界各國的交通運輸等基礎設施提供高效、穩定的電力保障措施。

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