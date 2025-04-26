晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤後分析》再觸2萬點 量能不足是隱憂

2025/04/26 05:30

台股昨天呈現跳空大漲格局，早盤一度重回2萬點大關，終場加權指數收在19872.73點。（中央社）台股昨天呈現跳空大漲格局，早盤一度重回2萬點大關，終場加權指數收在19872.73點。（中央社）

受到美股費半指數大漲激勵，台股昨天呈現跳空大漲格局，早盤一度重回2萬點大關，終場加權指數收在19872.73點，上漲393.92點，成交金額略放大至2985億元。群益期貨表示，目前台股面臨4月7日空方壓力缺口，籌碼面偏保守格局，短線仍待台股量能逐漸放大，方能再隨量能增加走出波段攻勢。

三大法人昨同步買超，其中外資買超145.6億元、投信買超40.6億元、自營商買超27.3億元，三大法人合計買超213.7億元。外資台指期淨空單昨減少3660口，累計外資台指期淨空單縮減至23698口。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，目前仍無明顯多空布局，近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬5000餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足，週選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，目前市場較擔憂是大漲過程中，量能仍維持偏低水位，就過往經驗，指數若長期拉回、技術面轉為空頭，回升過程一定會維持驚驚漲格局，最重要關鍵點是技術線型遭受破壞後，無論是散戶還是外資，都會維持比較保守格局。必須等待指數驚驚漲，來到季線附近，確認整個趨勢由反彈轉為回升後，外資才會有大幅回頭買超機會，屆時大盤成交量能才會有效回升。

（記者楊雅民）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財