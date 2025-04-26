盤後分析》再觸2萬點 量能不足是隱憂

台股昨天呈現跳空大漲格局，早盤一度重回2萬點大關，終場加權指數收在19872.73點。（中央社）

受到美股費半指數大漲激勵，台股昨天呈現跳空大漲格局，早盤一度重回2萬點大關，終場加權指數收在19872.73點，上漲393.92點，成交金額略放大至2985億元。群益期貨表示，目前台股面臨4月7日空方壓力缺口，籌碼面偏保守格局，短線仍待台股量能逐漸放大，方能再隨量能增加走出波段攻勢。

三大法人昨同步買超，其中外資買超145.6億元、投信買超40.6億元、自營商買超27.3億元，三大法人合計買超213.7億元。外資台指期淨空單昨減少3660口，累計外資台指期淨空單縮減至23698口。

請繼續往下閱讀...

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，目前仍無明顯多空布局，近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬5000餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足，週選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，目前市場較擔憂是大漲過程中，量能仍維持偏低水位，就過往經驗，指數若長期拉回、技術面轉為空頭，回升過程一定會維持驚驚漲格局，最重要關鍵點是技術線型遭受破壞後，無論是散戶還是外資，都會維持比較保守格局。必須等待指數驚驚漲，來到季線附近，確認整個趨勢由反彈轉為回升後，外資才會有大幅回頭買超機會，屆時大盤成交量能才會有效回升。

（記者楊雅民）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法