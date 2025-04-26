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市場觀望 運價連2跌

2025/04/26 05:30

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌22.74點至1347.84點，週跌幅1.65%。（陽明提供）最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌22.74點至1347.84點，週跌幅1.65%。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連2跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌22.74點至1347.84點，週跌幅1.65%。其中，美國線運價上漲、歐洲線運價下跌，但漲跌幅皆不大。

市場人士表示，美國總統川普關稅政策持續變動，在多數客戶採取持續觀望態度下，根據資料顯示，現階段中國到北美的貨量已減少約40%。

根據最新一期的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1260美元，較前一期下跌56美元，週跌幅4.25%；遠東到地中海運價每TEU為2129美元，較前一期下跌32美元，週跌幅0.79%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2141美元，較前一期上漲38美元，漲幅1.8%；遠東到美東每FEU為3257美元，較前一期上漲6美元，漲幅0.18%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一期上漲4美元，達454美元，漲幅0.88%。

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