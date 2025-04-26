日IT展台灣館 「台灣LV包」茄芷袋、國旗吸睛

Japan IT Week本週在東京國際展示場舉行，政府也協助業者組團搶攻日本訂單，其中台灣雲服務館以「茄芷袋」當贈品，吸引大批日本民眾停留。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／東京報導〕Japan IT Week本週在東京國際展示場舉行，台灣政府也協助業者組團搶攻日本訂單，首次在該展設立台灣館；本報記者直擊，除了輸出資安技術等硬實力外，場館中也出現有「台灣LV包」之稱的茄芷袋、國旗等台灣元素。

Japan IT Week本週在東京國際展示場舉行，政府也協助業者組團搶攻日本訂單，其中台灣資安館張貼多面國旗，並未遭到主辦方禁止。（記者徐子苓攝）

IT Week是日本最大的科技展之一，相關公司齊聚一堂，進行為期三天的商業媒合；去年共有超過十萬名專業人士參加，其中在東京舉辦的春季場，是參展商最多、參觀買主也最多的一場。

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數發部與資安協會率台廠 首設台灣資安館、雲服務館

今年台灣在IT Week中設立兩大場館：資安館、雲服務館，都是由數位發展部數位產業署協助台廠參加，具有官方色彩。因為日本市場大又鄰近，且對資安、雲端服務需求快速成長，成為台灣政府和廠商重視的海外市場，透過這樣的展會，加速台灣新創拓展日本客戶或代理商。

台灣資安館名稱是「Cybersecurity Team Taiwan」，由台灣資訊安全協會率領九家廠商進駐，全都是自主研發的產品和技術，包含零信任、AI防禦、加密驗證和端點防護等。

日台友好 台灣國旗飄揚展場

值得注意的是，此次資安館中秀出好幾面國旗，在國際場合中較為少見，尤其也有不少中國廠商參展。過往台灣在國際場合時常受到打壓，難以展現任何與主權有關的文字或符號，有業者透露，先前參加其他國家主辦的展覽，主辦方為了避免中國抗議，曾臨時要求台灣不要露出國旗，但因日本與台灣友好，這次資安館中陳列國旗並未遭到禁止。

台灣雲服務館名稱是「Cloud Service Team Taiwan」，由中華民國資訊軟體協會帶領八家業者參加，展示內容涵蓋AI客服、CRM系統、數位行銷與數據分析。有趣的是，工作人員準備了深受台灣長輩喜愛、實用性高又具備台灣特色的「茄芷袋」做為贈品，吸引不少日參展民眾停留。

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