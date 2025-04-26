AI助攻打詐 「假冒名人」詐騙廣告大減95％

Google與數發部舉行2025 Google 亞太防詐論壇，圖左至右為Google 台灣總經理林雅芳、數位發展部部長黃彥男、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕全國積極打詐，網路廣告詐騙更是首要目標。數位發展部部長黃彥男昨指出，經由立法及與Google等業者的公私協力合作，過去一年在網路廣告平台中的「假冒名人」詐騙廣告大量下降，減幅高達九十五％，投資詐騙也減少近九成，希望此數據可持續減少。

投資詐騙 減少近9成

Google與數發部昨舉行二○二五Google亞太防詐論壇，會中發布「二○二四年廣告安全報告」，透過AI工具協助，二○二四年全球因「違反政策」遭移除及限制的網路廣告高達一四二億則，是二○二三年的二．五倍；二○二四年全球多達三九二○萬個廣告用戶遭停權，其中有五百萬個是詐騙相關帳戶。

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Google台灣總經理林雅芳指出，針對台灣市場相當氾濫的「名人詐騙廣告」，Google自二○二三年十一月以來，進行超過三十次的政策更新，去年總計遭停權的廣告帳戶逾七十萬個。

對於頻受質疑的「廣告主真實身分是誰」問題，林雅芳說，Google去年起執行「廣告主身分驗證計畫」，針對投資詐騙頻傳，Google自二○二二年起規定廣告主若要刊登金融商品，必須取得金管會認證，一般網路用戶可至「廣告資訊公開中心」查詢廣告主的身分。

黃彥男指出，數發部開發的「網路詐騙通報查詢網」，已自今年四月七日起開放第二次公開測試，供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙廣告，如果這次測試順利，就會正式上線；同時利用人工、程式及AI等方式，對可疑訊息分流，將可疑訊息交由政府機關或各業者處理，快速下架詐騙內容。

統計至今年四月九日止，民眾通報十三萬八七八二則疑似詐騙訊息，已有逾七萬則經確認為詐騙，並由數發部通知平台下架。

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