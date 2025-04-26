「強化國土韌性」不清不楚？ 卓揆澄清：包含打擊洗產地能力

藍白質疑 vs. 卓揆澄清

〔記者陳政宇、林欣漢、劉宛琳、李文馨／台北報導〕行政院通過規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，在野黨提出偷渡台電撥補預算、六成與關稅無關，還有一五○○億強化國土韌性、但內容卻不清楚等質疑。行政院長卓榮泰昨一一澄清，強調國土韌性預算包括海委會情偵監工作，事關加強打擊洗產地、違規轉運等能力，未來提出特別預算，絕對會清楚詳列各項內容。

下週一拜會各黨團說明

卓榮泰表示，希望下週一（廿八日）能親自赴立法院各黨團拜託支持，並詳細說明特別預算內容，期盼在最短時間通過特別條例。

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立法院會昨天繼續進行施政總質詢，國民黨立委葛如鈞等人質疑強化國土韌性與對等關稅有何關聯？卓榮泰解釋，強化國土安全韌性包括海委會情偵監工作，包括未來要打擊洗產地、違規轉運等，都需加強相關能力；經濟部次長何晉滄補充，貿易法已針對進出口廠商採取非常嚴格規定，違者會採用最高處罰標準，不排除取消進出口資格。

國民黨立委也不同意撥補台電一千億元。卓榮泰說明，出口產業直接受到關稅影響，雖然電價是由電價審議委員會決議，但此時若能挹注台電一千億元來改善其財務結構，將有助於未來電價審議時可讓電價更趨於穩定。

國民黨立委賴士葆詢問卓揆是否支持普發現金？卓榮泰表示，普發現金是最簡單的方式，強化安全韌性特別條例的涵蓋面更廣更全面，應將國家資源用在最有需要地方，國家現在對新的威脅、關稅貿易秩序的重整，需要積沙成塔，集中一切力量去對抗。

卓揆也再度說明特別條例的規劃。國土安全韌性有一五○○億元，由國防部、海委會分別執行；一千億元挹注台電，以穩定物價民生；九三○億元是產業支持，其中屬於經濟部的有四六○億元，財政部一四○億元、農業部一八○億元，勞動部一五○億元；弱勢照顧及教育編六七○億元，其中對健保補助二百億元、勞保補助一百億元，高等教育人才訓練二百億元，再加上包括對獨居老人的弱勢關懷有一七○億元，總共四一○○億元。

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