川普︰未來3到4週 與多國達成協議

美國總統川普表示，美國有望在未來三到四週內與多個貿易夥伴完成協議談判，以換取關稅減免。（路透資料照）

指稱習近平已經來電 但未提供通話細節

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普在接受《時代雜誌》（Time）訪問時表示，美國有望在未來三到四週內與多個貿易夥伴完成協議談判，以換取關稅減免。雖然他強調，中國國家主席習近平不主動聯繫、他也不會先打電話，但接著說習近平已經來電，卻未提供通話細節。

川普昨啟程出席教宗方濟各葬禮時重申，他已與習近平談過話。川普沒有說明何時與習談話及談話內容，僅稱「在適當時候」將提供細節。

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中國產業成本壓力沉重 考慮暫停部分額外關稅

彭博報導，知情人士指出，隨著貿易戰的經濟成本對部分產業造成沉重壓力，中國正考慮暫停醫療設備以及包括乙烷在內的一些工業化學品額外關稅，還有免除飛機租賃關稅、八種半導體等美國進口產品關稅。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中美展開貿易談判的說法「都是假消息；據我了解，雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上『達成協議』」；他再度呼籲美國不要對外「混淆視聽」。至於傳出中國考慮免除美國進口商品一二五％關稅，並要求企業列出可免除關稅的商品清單；他只回答，不了解實際具體情況。

但根據中媒「快科技」報導，有爆料稱中國海關已經發出內部通知，對部分美國產的晶片免徵關稅，包括具控制功能（稅號八五四二三一）、放大功能（稅號八五四二三三）及其他用途（稅號八五四二三九）等品項。

時代雜誌這場專訪涵蓋廣泛議題，川普為其貿易政策辯護，稱這些措施雖引發金融市場波動，卻也促使各國代表團蜂擁前往華府磋商協議。川普表示美國有望在未來三到四週內與多個貿易夥伴完成協議談判，對與中國是否展開接觸談判，卻是說得不清不楚。

雙方磋商？ 中︰假消息

川普說「今天上午他們進行了一場會議」，至於有哪些政府官員參與討論？他回應，「『他們』是誰並不重要，我們之後可能公布，但他們今天上午舉行了會議，我們一直與中國會談」。前一天他表示雙方展開「積極」磋商，但中國外交部和商務部均指是「假消息」，美中各說各話，凸顯雙方持續存在的分歧。

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