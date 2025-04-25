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財經青紅燈》融資租賃的納管之路

2025/04/25 05:30

融資公司在金管會與經濟部之間互踢皮球已經超過20年了，朝野立委除了政治立場各異、背後支持的金主與選票也各異，老是拿著租賃「薯條三兄弟」刷媒體流量，何不認真一點推動融資公司專法！（資料照）融資公司在金管會與經濟部之間互踢皮球已經超過20年了，朝野立委除了政治立場各異、背後支持的金主與選票也各異，老是拿著租賃「薯條三兄弟」刷媒體流量，何不認真一點推動融資公司專法！（資料照）

爭議許久的融資租賃問題，金管會後來出手，將採取三階段納管。短時間內，融資租賃的管理問題，似乎初步獲得解套，不過，根本的問題依舊存在，尚未解決，例如要不要立專法，也就是《融資公司專法》，依然沒有共識，這也是未來必然面對的棘手挑戰。

先來看看各界的反應，首先，金管會揭示即將要著手修改《金保法》，這屬於行政命令位階，也就是非經過立法院三讀通過的法律案，處理起來容易許多，不像是法律案。

也就是說，三階段逐步將融資租賃公司納管，第一波又是找最大咖，規模比較大的公司下手，沒有人會反對；改革若是循序漸進，自然較少阻力，似乎沒有甚麼問題。

問題是，目前全台有8千多家租賃業者，金管會是採取三階段納管，第一階段對象為四家上市櫃公司旗下所有子公司，共計12家；第二階段是銀行轉投資的13家融資租賃公司；第三階段擴及租賃公會所有會員，共有15家。上述合計共40家公司。

換言之，只有納管這40家原本就樹大招風的業者，其他融資租賃業者呢？信貸代辦業者呢？灰色地下錢莊呢？融資公司在金管會與經濟部之間互踢皮球已經超過20年了，朝野立委除了政治立場各異、背後支持的金主與選票也各異，老是拿著租賃「薯條三兄弟」刷媒體流量，何不認真一點推動融資公司專法！（王孟倫）

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