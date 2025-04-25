首季獲利速報》研華EPS3.17元 近7季新高

工業電腦廠研華主要市場訂單動能回溫，首季每股盈餘創下最近7季新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）因主要市場訂單動能回溫，今年首季每股稅後盈餘（EPS）3.17元，創下近7季新高，展望第2季，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，公司將持續擴大布局AI邊緣運算的市場應用，看好各主要市場需求維持增溫，帶動整體營運穩健向上。

研華首季稅後淨利27.34億元，季增3.5%、年增37.1%，對此陳清熙認為，面臨國際地緣局勢、關稅議題等系統性風險，後續的客戶訂單能見度與出貨交期可能略受影響，研華已彈性調整出貨結構並強化供應鏈韌性，同時透過與客戶密切溝通，降低潛在風險與不確定性。

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瑞儀EPS2.33元 年減44%

〔記者陳梅英／台北報導〕背光模組廠瑞儀（6176）第一季毛利率約19.84%創下歷年同期新高，惟首季匯兌收益減少加上併購進來的丹麥光學NIL公司仍虧損，瑞儀首季稅後盈餘10.85億元，年減44%、季減41%，每股稅後盈餘2.33元。

展望今年，瑞儀董事長王昱超表示，今年大客戶新機種少、出貨集中在第四季，雖然未受到美國對等關稅直接影響，但評估總體經濟下滑，客戶訂單提前至上半年交貨，預估今年上下半年營收比約落在55：45，全年營收可能減少7-8%。

八貫EPS1.79元 創同期新高

〔記者張慧雯／台北報導〕受到四大產品線依客戶需求加大及加速出貨下，TPU（熱塑性聚胺酯）廠八貫（1342）公告首季獲利創歷史同期新高，每股稅後盈餘（EPS）1.79元。

面對美國對等關稅政策，八貫指出，經與客戶密切連繫後，客戶均表示希望近期能夠加量加速出貨，預料第二季營收將明顯優於去年同期；此外，醫療與航太救生兩大產品線為工業等級，客戶採計畫性生產並具剛性需求，主要出貨地除美國外，還有墨西哥與印度，預期受關稅影響出貨的可能性極低；至於軍工產品線以歐洲為主要出貨地，更不受關稅議題影響。

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