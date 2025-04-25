盤勢分析》月線反壓重 高低來回操作

台股11日開低重挫，早盤指數跌逾500點，下探18418點後，指數迅速回升，回到萬九之上，台積電、鴻海、聯發科、大立光、廣達等翻紅，航運族群大漲。（記者廖振輝攝）

美股4大指數前天續漲，激勵台股昨日開高，但上檔壓力浮現，市場對於川普關稅大戰仍不敢掉以輕心，台積電（2330）股價開盤跳空飛越月線，賣壓立刻出籠，台積電迅速翻黑，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）扯後腿，加權指數跌幅擴大、開高走低，終場下跌160.33點，收在19478.81點，成交量約2411億元。

3大法人昨合計賣超78.4億元，其中外資賣超62億元、投信買超19.3億元、自營商賣超35.7億元；外資台指期淨空單小減387口，累積外資期貨淨空單約2.73萬口。

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啟發投顧副總容逸燊分析，美股連2天反彈，台股昨日開高後，遭受壓力，本週持續注意第一輪的貿易談判；此外，匯率、債券變化持續牽動台股，台股短線再破前低17500點機率不大，反彈波有機會持續進行到下週，後續注意科技股財報，建議可以高低來回操作。

統一證券指出，美國總統川普出現正面的髮夾彎，表示無意解僱聯準會主席鮑爾、美中對等關稅擬大幅修正，並考慮部分豁免汽車關稅，激勵全球股市反彈，操作建議以流動性佳的中大型權值股為主、技術面轉強以及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

（記者卓怡君）

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