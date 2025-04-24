財經青紅燈》怪怪的債券ETF違約交割案

中信美國公債20年（00795B）違約交割金額達2565萬元。圖為示意圖。（資料照）

4月因台股波動大，已出現多筆違約交割，其中最讓人意外的是上週二（15）中信美債20年ETF（00795B），違約金額就達2565萬元，為今年以來最高，也是4月的第四起違約交割案，根據媒體報導的官方說法，會發生這筆違約交割，是因為投資人下單搞錯「買賣別」所致。

這就奇怪了，所謂下單搞錯買賣別，就是本來要賣出變成買進，如果不是當沖，4月11日該投資人帳戶內應該要有約900張的中信美債20年ETF，當天想賣出卻變成買進，結果卻沒有錢交割這筆買進的成交單，難道當天不能委託券商把庫存的原本900張00795B賣出來互沖這筆買單嗎?

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據了解，這位投資人在下一個交易日、也就是4月14日當天把11日買進的900張00795B賣出，但因4月15日確實沒錢交割，即便14日已賣出，中間仍落差一天，就算買賣相抵只差5萬元，但違約就是違約，券商也很負責的向上呈報。

所以這位投資人在4月11日前帳戶根本就沒有900張00795B，就是一個當沖客，還是沒什麼資本的當沖客，當天不管是想先賣再買、還是先買再賣，做的都是無本生意，只是跑來當沖向來波動不大、是長期投資標的的美國公債ETF，想從中賺取價差，卻搞錯了對象。

我們很難理解，原本就該長期持有的高股息ETF、美債ETF，掛牌第一天就能融資券、現股當沖，只是為了增加流動性，卻忘了當初發行這些標的的初衷，不就是鼓勵投資人長期持有嗎?現在竟然連美債ETF都能出現違約交割，應該跌破不少專家眼鏡。

在美國上市的ETF雖然也能當沖交易，但投資人帳戶需有足夠的資金或融資額度，而這次發生的國內債券ETF違約交割，請問券商對該投資人的財務情況有多少了解?當這位客戶下了這麼大金額的委託單，帳戶沒有足夠的資產，難道不需要示警嗎?還是現在券商都放任客戶當沖，能賺到手續費就好。這次違約交割案或許只是一個個案，但當中環節到底出了什麼問題，需要主管機關正視。（陳永吉）

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