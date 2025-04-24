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鴻海電動車進軍海外 亞洲市場先報佳音

2025/04/24 05:30

鴻海發言人巫俊毅昨天出席台北國際車用電子展。（記者方韋傑攝）鴻海發言人巫俊毅昨天出席台北國際車用電子展。（記者方韋傑攝）

旗下AI、電動車在北美需求強勁

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）發言人巫俊毅昨出席台北國際車用電子展時表示，旗下AI伺服器與電動車在北美市場「都有很大的需求」，集團將視情況調整在美產能加以因應；此外，由於MODEL B電動車款獲得海外客戶高度青睞，將會有兩款乘用車在今年陸續推出，「目前有談定的（專案）是在亞洲市場，這個短期內就會先發生」。

電池中心量產 續推國產儲能電芯

鴻海旗下最新電動乘用車款包括MODEL B、MODEL C北美版、MODEL D，集團結合AI技術研發的三電零組件涵蓋乘用車固態電池、電控、碳化矽元件以及充電系統等，未來將持續整合集團「委託設計與製造服務」的商業模式，推向海外市場。

巫俊毅重申，集團自主研發的MODEL C除了在國內進軍消費者市場，也與海外客戶合作推出北美版本，MODEL B則有兩款乘用車將於今年陸續推出；MODEL T自2022年量產，取得電動巴士國家隊資格，已經在國內多縣市運營，近期也啟動海外客戶合作案，預期2027年可望在海外市場亮相。

巫俊毅指出，鴻海位於高雄和發工業園區的「鴻海科技集團高雄電池中心」已正式進入量產，並已出貨提供國內車廠測試使用，後續將推出商用與家用的國產化儲能電芯。

關於鴻海自研的車用小晶片進展，碳化矽晶圓代工平台已取得IATF16949車規品質系統認證，也能滿足AI等不同的功率應用需求，集團產品線也涵括功率模組、車用智能保險絲模組、電池電流量測模組、車用照明模組等，具備台灣本地垂直整合能力，從晶片、模組到系統方案皆可支援，協助車廠加速電動化發展。

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