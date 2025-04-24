否認合併格羅方德 聯電Q2出貨看增7%

外傳聯電可能與格羅方德合併，對此，聯電財務長劉啟東回應，「目前沒有任何併購案進行中」。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨日召開法說會，展望第二季，聯電財務長劉啟東指出，預估第二季晶圓出貨量將增加5%至7%，平均銷售單價（以美元計）持平，毛利率約為30%，產能利用率約75%左右（中段水準），今年資本支出維持18億美元；至於外傳聯電可能與格羅方德合併，對此，劉啟東回應，「目前沒有任何併購案進行中」。

關稅成本若增 與客戶協商分攤

針對關稅問題，劉啟東指出，對於任何因關稅造成的干擾或成本上升，聯電將與客戶共同合作，提出解決方案，同時，也將專注關鍵技術專案執行，強化競爭優勢，例如與美國夥伴（英特爾）合作的12奈米技術專案有望在2027年於美國投產，客戶近來更加希望可再加速美國發展進度，至於下半年展望，因關稅的不確定性，能見度有限。

請繼續往下閱讀...

聯電表示，首季的亮點包括22∕28奈米製程營收創下新高，占總營收37%，其中22奈米營收較前一季大幅成長46%，預期在接下來的幾個季度有更多22奈米產品投片。

此外，在新加坡的第三期晶圓廠（P3）也在本月初正式啟用，新增的22奈米產能將支持未來的成長，預計將於2026年初開始量產，進一步拓展多元的地理佈局。

Q1獲利年減26% 19季最低

聯電首季合併營收578.6億元，季減4.2%、年增5.9%，毛利率26.7%，季減3.7個百分點、年減4.2個百分點，歸屬母公司淨利77.8億元，季減8%，年減26%，每股稅後盈餘（EPS）為0.62元，寫下19季以來最低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法