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散戶閃過4月股災？3月證券劃撥餘額大減

2025/04/24 05:30

中央銀行發布3月國內金融情況，其中，證券劃撥存款餘額大減1446億元，不排除在4月對等關稅公布前，自然人含散戶、中實戶以及大戶已先行退場，躲過4月的全球股災。（資料照）中央銀行發布3月國內金融情況，其中，證券劃撥存款餘額大減1446億元，不排除在4月對等關稅公布前，自然人含散戶、中實戶以及大戶已先行退場，躲過4月的全球股災。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨發布三月國內金融情況，其中，證券劃撥存款餘額大減一四四六億元，降至三兆二○九九億元，創下二○二三年十一月來新低，自然人占股市交易比重下滑至四十九．三％的近九年新低，不排除在四月對等關稅公布前，自然人含散戶、中實戶以及大戶已先行退場，躲過四月的全球股災。

根據統計，三月平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降至一．八二％及四．三八％，前者創下二○○九年二月新低，後者為二○二○年六月以來低點，主要是資金淨匯出與放款、投資年增率下降，另去年基期高也是影響因素之一。

央行官員指出，三月M1B年增率大幅下滑反映的是證券劃撥存款餘額大減，以及廠商償還銀行借款、企業匯出股利到國外，與活期、活儲同步減少的結果。M2年增率下滑除了活期性存款減少外，主要是外匯存款年增率下降，因出口商季底有新台幣資金需求，賣美元換新台幣以及國人三月股權投資較以往多。

其中，證券劃撥存款餘額在三月降至三兆二○九九億元，月減一四四六億元。官員指出，三月全球股市漲多修正，外資賣超台股近五千億元，市場交易熱度下降，無論成交值、成交張數或股價指數全都下滑，證券劃撥存款餘額減少與股市價跌量縮現象一致。

根據央行資料，三月股價指數月平均二二一九四點，月減一一三四點；成交量日平均值為三○四○億元，為二○二四年二月以來新低；融資餘額也月減一四五億元，降至四二五六億元。

從股市交易比重來看，三月僑外法人占比三十七．四％，創有紀錄以來新高；自然人四十九．三％則是二○一六年六月以來新低；本國法人占比十三．三％。由於整體交易量減少，官員表示，僑外法人占比創新高，是因為自然人減少幅度更大。

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