3月工業生產連13紅 Q1年增2位數

經濟部統計處今公布3月工業生產統計。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布三月工業生產指數一○六．一、年增十三．六五％，其中製造業生產指數一○六．八九、年增十四．七一％，皆創歷年同月新高紀錄，同寫連十三個月成長。統計處副處長黃偉傑分析，三月製造業生產熱絡主因是人工智慧（AI）需求不減，其次是美國總統川普關稅政策導致部分拉貨潮。

第一季工業生產指數九十八．三、年增十一．九五％，第一季製造業生產指數九十八．七七，成長十二．七九％，連五季紅。統計處預估，四月製造業生產指數估落在一○○．二四至一○四．二四，年增十四．四％至十九％。

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黃偉傑說明，主因是受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求熱絡，挹注資訊電子產業生產動能續增，但部分傳統產業仍受市場競爭及需求保守影響而呈減產，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增二十五．○七％，其中積體電路業年增二十九．四九％，面板及其零組件業因客戶拉貨動能增強，年增十．○五％；電腦電子產品及光學製品業年增二十一．二二％。

傳產方面，因市場需求疲軟及海外同業低價競爭，基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減四．七八％、三．九四％；汽車及其零件業年減十．八二％，主因部分車型零件短缺，加以部分汽車零件因國內外接單減少而減產；機械設備業則受惠半導體先進製程積極擴充產能，年增七．五七％。

展望未來，黃偉傑表示，美國關稅政策不確定性太大，確實三月有廠商反映提前拉貨情況，但目前支撐外銷動能仍是AI浪潮，尤其現處全球經濟前景混沌不明之際，能確定的是「AI應用浪潮沒有趨緩」，AI發展態勢相對明朗。

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