大阪世博海外宣傳 台列重點國家

台灣遊客展示吉祥物脈脈與吉伊卡哇聯名商品。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／日本大阪報導〕日本大阪世博共舉行一八四天，世博協會海外宣傳部長吉村佐知子昨接受台灣媒體團採訪，提到世博針對韓中台港美等赴日旅遊前五大國家、地區加強宣傳，並帶著世博吉祥物「脈脈」到全球三十個國家進行宣傳，估海外遊客應可超越目標三五○萬人。

世博協會海外宣傳部長吉村佐知子、Tech World館長邱揮立合影留念。（記者林菁樺攝）

醜萌的吉祥物「脈脈」大受歡迎

吉祥物脈脈到全球30國家宣傳。（記者林菁樺攝）

被形容是醜萌的吉祥物「脈脈」大受歡迎，透過授權商品、聯名創造可觀經濟效益；據記者實地觀察，官方紀念品店內印有脈脈的限定伴手禮、脈脈與三麗鷗家族聯名玩偶等相當暢銷，民眾幾乎人手一籃。

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以台灣為例，一卡通票證公司先前也取得大阪關西世博官方授權，推出「大阪關西世博一卡通」，除讓台灣旅客更認識大阪世博外，日本消費者也能深入認識iPASS一卡通，提升品牌的國際能見度，盼促成日本旅客赴台旅遊的首選儲值卡。

吉村佐知子日前參觀Tech World館。她表示，很像一趟旅程，會想帶小孩來參觀了解自然科技、未來科技等介紹，「需要全球共創，才能成就未來最新科技」。

她說，上屆大阪世博在一九七○年舉行，當時日本處於成長期，不像現在隨時可接觸國外，在日本看到很多國外新技術、產品，對當時的日本小孩衝擊很大。

吉村佐知子表示，日本已過了到海外旅遊熱門時期，透過世博全球聚集在此，除可讓小孩願意接觸其他國家外，世博一直以來都是以探討生命為議題，且未來需要不只一樣技術，例如日本就需要解決高齡化。

根據日本經濟產業省等評估，本屆博覽會包括園區建設、觀光收入如住宿、餐飲、交通及商務交流等，估可創造約二．九兆日圓的經濟效益；吉村佐知子說，上屆的杜拜世博也是透過商洽帶來可觀效益，今年世博可望「逐步熱起來」。

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