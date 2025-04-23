今年全球筆電出貨下修 下半年可能漲價

集邦觀察，美系筆電品牌廠正在快速填補通路庫存，倘若後續關稅協商破局，下半年很有可能調漲產品售價。（美聯社檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普在本月宣布對於全球貿易夥伴祭出對等關稅措施之後，又暫停實施90天以進行貿易談判，台灣電子產業因此受到客戶要求加緊出貨腳步，在一般訂單與急短單挹注下，根據研調機構集邦科技觀察，美系筆電品牌廠正趕在7月之前快速填補通路庫存，若後續關稅協商破局，下半年很有可能調漲產品售價。

因應川普新一輪貿易戰，美系品牌業者從去年第4季就開始增加備貨力道，集邦統計，當時單季全球筆電出貨量年增5.1%，今年首季出貨量年增7.2%，目前趁著90天的貿易談判期間，美國從東南亞進口的筆電維持0%關稅，品牌業者憑藉著該地區完整的供應量，擴大從越南、泰國等地拉貨。

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今年首季台灣電子五哥筆電出貨量，除了仁寶（2324）之外的4家業者，如廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、和碩（4938）等皆呈現年增，相關廠商同時預期第2季出貨的年增幅度可望優於預期，主因在於品牌業者強化因應關稅政策引發的市場不確定性因素，至於下半年出貨展望，供應鏈認為，「川普是關鍵」，現在無法多加預測。

集邦指出，美國筆電市場份額佔全球3成，是最大單一市場，就算下游為了因應關稅促使出貨成長，倘若最終各國之間與美協商破局，恐將導致品牌業者調漲產品售價以平衡成本，進而抑制消費性、商用筆電的換機需求，連帶降低下半年的拉貨動能。

集邦預估，今年全球筆電的出貨成長率已從原先預期的3.6%下修至1.4%，如果東南亞地區與美國最終協議的關稅額度落在1至2成，則可望穩定市場信心，有利於品牌廠緩解壓力，若談判失敗，今年全球筆電出貨可能轉為負成長，衰退幅度不排除達2.1%。

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