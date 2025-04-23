盤勢分析》短線偏空震盪 先退守萬8支撐

元大投顧指出，台股短期內偏空震盪。圖為示意圖。（資料照）

美國總統川普加大力度砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾，引發市場恐慌性賣壓，美股週一4大指數全面下挫，亞股昨日哀鴻遍野，台股電、金融、傳產昨也齊跌、指數開低走低，在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）尾盤賣單殺出下，終場下跌312.77點，收在18793.43點，為昨日最低點，成交量約2500億元。

外資昨日賣超52.4億元、投信賣超5.3億元、自營商賣超56.3億元，三大法人合計賣超114.13億元；外資台指期淨空單昨增加561口，累計外資台指期淨空單為27131口。

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啟發投顧副總容逸燊認為，台股成交量少於3000億元，顯示市場信心不足，4月10日以來的底部區域在18300點至18500點，通常是利空不斷測試所形成的抵抗區，建議短線可以採取1至2成的資金進行當沖或隔日沖，在手現金則可維持3至4成比例，後續關稅影響淡化下，台股與輝達、AI等題材的連動性較高，成為能否守住18000點的關鍵。

元大投顧指出，本週美股有特斯拉、波音、英特爾、谷歌等大企業公布財報，但因各有疑慮與挑戰，因此不易出現能力挽狂瀾的利多。台股短期內偏空震盪、量縮整理的機率較高，權值股表現空間相對有限，選股上以具有實質利多題材的中小型績優股為主。（記者方韋傑）

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