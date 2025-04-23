晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》短線偏空震盪 先退守萬8支撐

2025/04/23 05:30

元大投顧指出，台股短期內偏空震盪。圖為示意圖。（資料照）元大投顧指出，台股短期內偏空震盪。圖為示意圖。（資料照）

美國總統川普加大力度砲轟聯準會（Fed）主席鮑爾，引發市場恐慌性賣壓，美股週一4大指數全面下挫，亞股昨日哀鴻遍野，台股電、金融、傳產昨也齊跌、指數開低走低，在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）尾盤賣單殺出下，終場下跌312.77點，收在18793.43點，為昨日最低點，成交量約2500億元。

外資昨日賣超52.4億元、投信賣超5.3億元、自營商賣超56.3億元，三大法人合計賣超114.13億元；外資台指期淨空單昨增加561口，累計外資台指期淨空單為27131口。

啟發投顧副總容逸燊認為，台股成交量少於3000億元，顯示市場信心不足，4月10日以來的底部區域在18300點至18500點，通常是利空不斷測試所形成的抵抗區，建議短線可以採取1至2成的資金進行當沖或隔日沖，在手現金則可維持3至4成比例，後續關稅影響淡化下，台股與輝達、AI等題材的連動性較高，成為能否守住18000點的關鍵。

元大投顧指出，本週美股有特斯拉、波音、英特爾、谷歌等大企業公布財報，但因各有疑慮與挑戰，因此不易出現能力挽狂瀾的利多。台股短期內偏空震盪、量縮整理的機率較高，權值股表現空間相對有限，選股上以具有實質利多題材的中小型績優股為主。（記者方韋傑）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財