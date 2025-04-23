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川普再轟鮑爾》美股匯債大跌 金價飆破3400美元

2025/04/23 05:30

美國總統川普週一（二十一日）再度施壓聯準會（Fed）主席鮑爾，稱他為「大魯蛇」（major loser），警告美國經濟可能放緩，要求他立即降息，否則要開除他。（路透資料照）美國總統川普週一（二十一日）再度施壓聯準會（Fed）主席鮑爾，稱他為「大魯蛇」（major loser），警告美國經濟可能放緩，要求他立即降息，否則要開除他。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週一（二十一日）再度施壓聯準會（Fed）主席鮑爾，稱他為「大魯蛇」（major loser），警告美國經濟可能放緩，要求他立即降息，否則要開除他。由於川普屢次攻擊鮑爾，反衝擊投資人信心，週一美股收盤大跌，美元重貶，金價則飆破三四○○美元。

川普週一在自家「真相社群」上發文指出，「許多人都呼籲要預防性降息，隨著能源成本大幅下降，食品價格大幅下降，許多東西也都跟著下降」，並聲稱「正如我所預測的那樣，幾乎不會出現通膨，但經濟可能放緩」，隨後砲轟鮑爾，「除非『慢半拍先生』（Mr. Too Late）、『大魯蛇』現在就降息」，更揚言「鮑爾不照做，就等著被開除」。

川普自首個總統任內就曾揚言開除鮑爾，在近期因他宣布一系列關稅措施，導致美國金融市場動盪後，又再度升高要求鮑爾辭職的壓力。川普和幕僚甚至正在研究，能否在鮑爾任期於明年五月屆滿前，合法開除他；但鮑爾先前斷然表示，根據法律，川普不能叫他走路。

Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）表示，川普任何開除鮑爾的行動都可能引發美國股市大幅拋售，「如果你開始質疑Fed的獨立性，你反而是在提高Fed降息的門檻。如果你真的試圖罷免Fed主席，我認為市場將會出現劇烈反應，公債殖利率上升，美元下跌，股市遭到拋售。我不敢相信這就是政府想要實現的目標」。

自川普二日宣布實施「對等關稅」以來，標普五○○指數已跌九％，道瓊工業指數跌九．六％，那斯達克指數跌十％。週一美元指數跌至三年最低，金價每盎司則飆破三四○○美元，創紀錄最高。

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