老台中人交際舞的回憶！「白雪大舞廳」法拍底價2.56億

〔記者徐義平／台北報導〕老台中人交際舞回憶場所「白雪大舞廳」停業後竟遭法拍。根據司法院法拍屋公告，該舞廳一拍底價高達2億5635萬元，拆算每建坪底價約57.32萬元，建物屋齡已老舊不可考，若不計入建物，拆算每坪土地底價約105.4萬元。房產業者指出，據了解該舞廳從1964年開業以來，截至今年6月時傳出要結束營業，超過一甲子陪伴著老台中人，更曾並列台中四大舞廳之一。

根據寬頻房訊彙整資訊，遭到法拍的白雪大舞廳位於台中市北區五權路上，土地面積約243.21坪，土地編定使用種類為台中北區都市計畫第一、二種商業區，而建物則是RC加強磚造、約447.22坪。而法拍筆錄載明目前部分建物由債權人使用，部分由債務人營業使用，但現況並沒有在營業。至於，法拍原因是其中一個繼承人以債權人身分申請拍賣抵押物。

根據本報過去報導，白雪大舞廳是1963年落成，全盛時期，員工加上舞小姐超過300人，且過去大門盡是氣派賓士的「黑頭仔車」，更與「南夜」、「夜總會」、「小夜曲」等其它三家舞廳並列台中四大舞廳，但白雪大舞廳在2020年宣布停業防疫，主因是疫情爆發階段員工比客人還多，開門就是賠錢。

受疫情衝擊 2020年停業防疫

進一步觀察該舞廳附近土地行情，根據內政部實價網揭露資訊，2024年8月初，該舞廳附近也揭露一筆第一種商業區持分土地實價，總價2831萬元、持分土地面積約36.9坪，拆算每坪土地單價約76.73萬元。

寬頻房訊指出，白雪大舞廳之前有在仲介市場賣過，之前每坪土地開價150萬元，市場上也傳聞該舞廳曾有買家感到興趣評估出手，但不知為何近期又出現法拍。該舞廳法拍採部分點交，再加上一拍底價通常高於市價，預期要等到二拍之後，甚至到三拍，每坪土地底價低於70萬元，吸引潛在投資者出手的機率才會拉高。

