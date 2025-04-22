櫃買中心、台智雲、PwC攜手推動 AI新創創櫃啟航

「AI新創．創櫃啟航」專案啟動，國發會主委劉鏡清（右5）、證期局局長張振山（左5）、櫃買中心董事長簡立忠（右4）、櫃買中心總經理陳麗卿（左4）、台智雲董事長謝明傑（右3）與總經理吳漢章（左3）、台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝（右1）、資誠所長周建宏（右2）、營運長徐聖忠（左2）等人合影留念。（櫃買中心提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕櫃買中心、台灣智慧雲端服務公司AI超算加速器（TWS）以及資誠聯合會計師事務所三方攜手宣布，將啟動AI新創加速成長機制專案，18日舉行專案啟動儀式，邀請國發會主委劉鏡清及金管會證期局局長張振山蒞臨指導，吸引眾多媒體先進及AI新創公司代表與會，場面相當熱絡。

該專案計畫內容整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」四大資源，結合櫃買中心創櫃板Plus與資本市場服務、台智雲AI超算加速器的算力與技術資源，以及資誠聯合會計師事務所的會計及內控制度輔導協助，為入選的台灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位支持，打造AI新創公司黃金成長的環境。

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櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心除推出創櫃板新制外，本次更與台智雲及PwC資誠共同啟動為期6個月的創櫃板加速成長機制，期能協助新創公司藉由櫃買中心多層次市場的輔導及媒合功能，厚植實力及強化競爭力，持續孕育出台灣的護國群山。

櫃買中心本次攜手台智雲及PwC共同推動AI新創加速成長機制，期望藉由「創櫃板Plus平台大聯盟」的團隊合作與資源，整合三方發揮跨領域的專業服務，協助AI新創企業突破發展瓶頸、邁向制度化經營，並透過創櫃板登錄輔導機制，幫助中小微及新創企業在市場中脫穎而出，從產業中的「隱形冠軍」邁向「明日之星」。

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