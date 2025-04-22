晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

櫃買中心、台智雲、PwC攜手推動 AI新創創櫃啟航

2025/04/22 05:30

「AI新創．創櫃啟航」專案啟動，國發會主委劉鏡清（右5）、證期局局長張振山（左5）、櫃買中心董事長簡立忠（右4）、櫃買中心總經理陳麗卿（左4）、台智雲董事長謝明傑（右3）與總經理吳漢章（左3）、台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝（右1）、資誠所長周建宏（右2）、營運長徐聖忠（左2）等人合影留念。（櫃買中心提供）「AI新創．創櫃啟航」專案啟動，國發會主委劉鏡清（右5）、證期局局長張振山（左5）、櫃買中心董事長簡立忠（右4）、櫃買中心總經理陳麗卿（左4）、台智雲董事長謝明傑（右3）與總經理吳漢章（左3）、台智雲AI超算加速器計畫執行長周秉輝（右1）、資誠所長周建宏（右2）、營運長徐聖忠（左2）等人合影留念。（櫃買中心提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕櫃買中心、台灣智慧雲端服務公司AI超算加速器（TWS）以及資誠聯合會計師事務所三方攜手宣布，將啟動AI新創加速成長機制專案，18日舉行專案啟動儀式，邀請國發會主委劉鏡清及金管會證期局局長張振山蒞臨指導，吸引眾多媒體先進及AI新創公司代表與會，場面相當熱絡。

該專案計畫內容整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」四大資源，結合櫃買中心創櫃板Plus與資本市場服務、台智雲AI超算加速器的算力與技術資源，以及資誠聯合會計師事務所的會計及內控制度輔導協助，為入選的台灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位支持，打造AI新創公司黃金成長的環境。

櫃買中心董事長簡立忠表示，櫃買中心除推出創櫃板新制外，本次更與台智雲及PwC資誠共同啟動為期6個月的創櫃板加速成長機制，期能協助新創公司藉由櫃買中心多層次市場的輔導及媒合功能，厚植實力及強化競爭力，持續孕育出台灣的護國群山。

櫃買中心本次攜手台智雲及PwC共同推動AI新創加速成長機制，期望藉由「創櫃板Plus平台大聯盟」的團隊合作與資源，整合三方發揮跨領域的專業服務，協助AI新創企業突破發展瓶頸、邁向制度化經營，並透過創櫃板登錄輔導機制，幫助中小微及新創企業在市場中脫穎而出，從產業中的「隱形冠軍」邁向「明日之星」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財