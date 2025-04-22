◎歐陽書劍

政經關係剪不斷，從美國貿易政策因不同黨派、個人擔任總統，而有天翻地覆的差別可以發現，政策影響經濟的方式，既直接且幾乎可以長驅直入關鍵領域而無可阻攔。企業經營或投資人要以經營、獲利數據定勝負，政治主張卻受個人價值及想法引導；政經衝擊，有理想與現實兩面。

不管是在數學、物理學或經濟學中，變數是指沒有固定值的數或量，統計學的迴歸分析研究變數間的關係，觀察因變數如何隨著自變數的改變而變動；然而，因果之間的關係常常難以確立。美國政策因總統川普而改變，進而影響經濟、金融市場，川普似乎是因，可是川普對經濟、金融市場並非無感，決策可能也反過來受到約束。在單純的數理推論中，都以數字印證關係的連結；因此，不涉價值的判斷。

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央行官員的態度，就是標準的經濟理性反應。美國聯準會（Fed）理事Christopher J. Waller上週公開演講時，雖擔心川普大規模且廣泛推動的高關稅，可能會顯著影響經濟的表現，也對公開市場委員會（FOMC）實現經濟目標的貨幣政策構成挑戰；對等關稅的提出與暫緩，更進一步擴大了可能結果的範圍，使政策更加不確定。可是他強調不對這類政策行動進行價值判斷，而是要根據政府已經採行的政策以決定貨幣政策。

川普單方面提高關稅的舉動與經常性的修正，在國內引起不少反彈，各國也多有不滿。加拿大央行總裁Tiff Macklem認為美國的貿易政策顯示劇烈的轉向保護主義，且實施過程混亂，加劇了不確定性，擾亂金融市場，削弱了全球成長前景，並推升了通膨預期，「我們仍無法確定哪些關稅將被徵收，是否會被取消或加碼，也不知道這場爭端將持續多久。」

類似意思的語言，出現在不同央行官員的公開演說中。「關稅的影響可能比情境預測的更小、更慢，也可能更大、更快。」若是一般人有這樣的評論，應該會被說是廢話，可是出自Tiff Macklem之口，顯示的是情勢的難以捉摸，因為通膨的走向高度取決於關稅戰的發展。「若爆發長期貿易戰，經濟疲弱將壓低通膨，而關稅推升成本將拉高通膨。這兩股相反力量再加上關稅的不確定性，使得通膨預測變得異常困難」。

川普的主張，在許多經濟學家的眼裡非常不理性，且不可測，更傷害自由貿易的發展；但關稅如何發展，雖也受各國的反擊程度影響，關鍵還是在川普。如果有人可以叫停貿易戰，應該也只有川普。川普的難測，是因決策跳脫制度性的約束，與其個人的想法密不可分。

大家的理想可能都不一樣，然而現實就只有在眼前的一種。在面對經濟的短期決策時，不能只根據價值做判斷，但要解決理想與現實的失衡，也不能忘記長期的目標；因此，在因應之時，要理解經濟趨勢不會因為一個人的主張而突然逆轉，卻可能走緩或稍微偏了方向。

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