卓揆：爭取對等關稅有效談判

行政院長卓榮泰希望儘快爭取與美國政府就對等關稅進行下次直接有效的談判。 （記者王藝菘攝）

〔記者鍾麗華、黃靖媗／台北報導〕行政院長卓榮泰昨接見北美洲台灣商會聯合總會回國訪問暨投資考察團時表示，支持產業、備妥方案與啟動再次談判，是政府面對美國對等關稅的三大原則，他並希望儘快爭取與美國政府就對等關稅進行下次直接有效的談判。

外交部長林佳龍在立院受訪表示，會參考美日各國談判進展，台美關稅談判也已建立管道，我國駐美代表俞大㵢有和美國國務院、美國貿易代表署，針對談判議題或程序密切諮商。

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卓揆則強調，在與美方談判中，農業一直是很大重點，政府會站在民眾健康、台灣消費市場習慣，並引用國際標準與科學根據做衡平考量，希望循序漸進、按部就班完成，把衝擊降到最小。

此外，今年「選擇美國投資高峰會」五月十一至十四日將在美國馬里蘭州舉行，外傳行政院副院長鄭麗君獲美方邀請前往；對此，行政院發言人李慧芝指出，相關規劃都在持續進行中，待時間接近有進一步詳細規劃後，會對外說明。

林佳龍說，今年我國的「選擇美國投資高峰會」訪問團，已就美國在台協會（AIT）的安排做好分團，預計前往不同的州政府進行交流合作。

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