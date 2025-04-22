台主權評等不變 標普︰3優勢降關稅衝擊

國際信評機構標普（S&P）確認維持我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。（歐新社資料照）

先進晶片居領導地位、財政穩健及具有堅強淨對外資產部位

〔記者鄭琪芳、陳梅英／台北報導〕財政部表示，國際信評機構標普（S&P）確認維持我國主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」。標普認為，台灣於先進晶片製造領域具領導地位、財政狀況穩健及堅強淨對外資產部位等優勢，具備充足緩衝因應能力，將有助於降低美國關稅政策對經濟成長衝擊。

財政部指出，標普認為台灣政府支出可能因高齡化、國防及基礎建設需求持續增加，但受惠科技產業獲利創新高，稅收成長高於預期，二○二四年各級政府財政盈餘占GDP（國內生產毛額）比率為○．四％，二○二五年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為○．七％。標普表示，台灣各級政府債務成長幅度相對溫和，預估今年底各級政府債務占GDP比率將低於二十四％，未來三年大致維持穩定，支持政府強勁財政表現。

請繼續往下閱讀...

科技產品高度需求 出口及經濟前景佳

標普認為，今年全球經濟成長前景低迷，但5G、大數據分析、電動車輛及AI等領域仍蓬勃發展，台灣科技產品將維持高度需求，預期台灣長期出口及經濟成長前景仍佳。另，台灣於先進晶片製造具領導地位、財政狀況穩健及堅強淨對外資產部位等優勢，將有助於降低對等關稅對經濟成長的衝擊。

中央銀行指出，標普認為在國際貿易情勢惡化所帶來的經濟逆風中，台灣淨對外資產部位穩健、財政狀況強健，以及極具彈性的央行貨幣政策，仍可支撐信用評等。雖然地緣政治緊張持續對台灣信評造成壓力，但不致阻礙台灣具高度競爭力的製造業的長期發展。

標普認為，台灣央行貨幣政策極具彈性，貨幣管理健全，即使國內金融體系流動性充裕，通膨率仍低而穩定，且長期以來維持在亞洲國家最低之一；此外，相對具彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法