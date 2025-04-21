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〈財經週報-投資趨勢〉內需龐大、對美曝險小、供應鏈重組機遇 三優勢加持 印度後市可期

2025/04/21 05:30

印度對美出口僅占GDP2.1%，受到關稅政策的衝擊不大，印度製造最具優勢。（歐新社）印度對美出口僅占GDP2.1%，受到關稅政策的衝擊不大，印度製造最具優勢。（歐新社）

■向思穎

美國於4月2日祭出對等關稅措施，可說是為全球經貿市場與金融市場投下震撼彈，儘管後續大轉彎宣告暫緩實施90天，但在市場消息仍紛雜之下，主要股市多仍表現承壓，不過印度反倒搶先收復對等關稅宣布後引發的跌勢，逆轉上揚，截至4月17日止，印度Sensex指數期間累計小漲2.53%，表現為全球第一。

印度內需市場龐大 不怕關稅風暴

印度之所以能在這次的關稅風暴中，展現出抗跌特性，主要因素可歸納為︰（1）內需市場龐大；（2）印度對美國出口曝險小；（3）外國廠商積極與印度合作。從內需角度來看，印度擁有14億人口，民間消費佔GDP比重近60%，有助支撐因關稅干擾而帶來的出口影響。另一方面，根據聯合國統計，印度人口於2023年已超越中國，成為全球人口最多的國家，擁有最多的年輕勞動力，不僅位印度帶來充足的勞動力資源，也帶來可觀的消費力。

在出口表現方面，即使印度被徵收26%的對等關稅，但由於印度整體對美出口曝險有限，出口到美國占GDP比重僅2.1%，故受到關稅政策的衝擊也相對溫和。再者，從產品面來看，印度對美國出口金額最大的依序為電子產品（主要是手機）、紡織、黃金珠寶、醫藥。其中，電子產品出口至美雖被課26%關稅，但仍相較競爭對手越南與中國明顯低，因此印度製造將會最具優勢，反而有助加速供應鏈移轉至印度布局，紡織品也是相同邏輯。

藥品方面關稅相關細節尚未出台，但考量印度為美國學名藥重要的供應來源，美國有超過45%的學名藥處方是由印度公司供應，另一來源為中國，替代者少。

故印度學名藥的競爭力預期仍能保持市佔率，不過最後關稅水準仍須視印美雙方談判結果。

日韓考慮投資 印度造船廠迎商機

從美國對不同國家實施不同的關稅稅率，印度可望成為廠商在分散風險與平衡關稅帶來的成本壓力下，供應鏈移轉目的地。除了先前所述之電子商品外，近期包括南韓與日本的造船廠，也積極尋求與印度造船業的合作，主要考量國製的船舶可能遭美國課高關稅，加上既有產能不足，印度便成為合作目標，日韓的企業考慮對印度多家造船廠投資，有望為印度造船業帶來更大的產能與更先進的技術與設施，未來印度造船行業市佔提升也將為另一個印度製造趨勢。

印度製造有優勢 印股前景看好

整體來看，在全球貿易因美方對等關稅而處於在平衡的過程中，無人能完全置身事外，但印度因具備基本面優勢，今年GDP成長率預估達6.3%，持續於全球主要經濟體中維持最為強勁的態勢，企業獲利可望自去年第四季的低點逐季回升，近期央行也如市場預期降息，持續向金融市場挹注流動性，先前的股市回檔，也令印度股市評價面回歸合理水準，加上當前關稅衝擊下，印度因內需強健、對美曝險較低，在高關稅競爭中展現出相對優勢，且跨國企業也紛紛轉為中國+1模式，將生產基地分散至中國以外的國家，印度製造更顯優勢下，皆有助推動印度經濟與產業發展，進而帶動股市表現，中長期投資前景值得期待。（作者為群益印美戰略多重資產基金經理人）

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