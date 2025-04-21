〈財經週報-國際市場展望〉波動中尋找答案：投資的三大基本原則

日本GDP有8成以上來自內需，透增加日股布局，將有助於降低關稅影響。（法新社）

■王昱如

近期VIX波動率指數飆升，來到除了金融海嘯和全球疫情外少見的水準。而相較於先前兩次，這次的情勢發展又更難預測，因為美國關稅政策在短時間內兩度大幅調整，使得結果可能大相逕庭。儘管這樣的情況充滿挑戰，但也突顯秉持資產配置基本原則的重要性。

政策迷局造成市場壓力

以往的市場波動通常源於結構性經濟問題或重大外部衝擊，反觀當前市場震盪則是因為政策朝令夕改，缺乏穩定的基礎所造成。當美國政府可以在極短時間通知下就改變政策方向，不僅為投資者帶來重重挑戰，更不用說被要求進行談判的各國執政團隊。

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這導致了市場出現上下波動行情，而且這些劇烈震盪似乎與通常左右市場動態的經濟數據無關，例如美國就業和通膨數據表現令人喜出望外，但在股市大跌的兩個交易日裡，這些有利的數據大致上都被忽略了。

三大基本原則：投資的定海神針

面對如此高度不確定的市場環境，我們認為投資人應重新聚焦於長期資產配置的基本原則。

第一，專注於自己的投資目標，而不是市場的動態。您的目標應決定您的投資期間、回報要求和風險承受能力，並根據這些設定來定期檢視投資表現。倘若投資表現長期超出目標，應被視為過度承擔風險的警示信號。

第二，分散投資布局。長期而言，大多數投資者的目標可以透過多元配置來更好的實現。謹記要善用整個投資工具箱，廣泛投資於不同類型、風格和因子將能夠建立強健的風險配置。

第三，適時評估調整再平衡。採取分散投資布局是為了避免過度集中押注，因此應就策略性資產配置設定偏離程度的限制，到達限制時就需重新評估是否需要回到原本設定的股債配置水準。再平衡投資可以使投資人有紀律地買入估值較便宜的資產，而提高在長期獲取正面投資結果的機率，尤其是在股市大跌後進行投資。

未來市場展望

如今，機會在哪呢？在近期市場修正、以及預期美國關稅有望進一步下調，我們對全球股票的投資展望上調至加碼，這也反映我們對美國以外的已開發市場如日本股票的正面看法。

日本不僅有提高對美投資、增加能源採購及持有美國公債等有利談判籌碼，日本現今GDP8成以上來自內需，近幾年就業活絡更進一步帶動薪資與消費成長。此外，日本政府要求深化企業改革，正逐步提升股東回報與股票評價。因此，透過增加日股布局，將有助於降低關稅對整體資產的影響。

儘管市場未來仍可能存在波動，但我們認為若投資人能遵循上述三大基本原則，專注於目標、分散布局並紀律性地再平衡，便能有效駕馭不確定性找到穩健前行的方向。（作者為路博邁投信投資長）

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