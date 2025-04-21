〈財經週報-減碳難題〉美對等關稅壓境 台灣減碳繼續走

室氣體盤查涵蓋範疇

記者歐宇祥／專題報導

隨著各國淨零碳排措施持續推進，加上極端氣候帶來的風險，企業的氣候與永續轉型成本持續提升，明年台灣就將開始徵收碳費，加上恐將面臨美國對等關稅帶來的成本壓力，台灣企業的經營成本持續疊加，不過專家與智庫研究指出，台灣上市櫃企業加速或落實減碳措施，以維持競爭力，且目前台灣成績名列前茅。

中經院綠色經濟研究中心顧問溫麗琪表示，企業未來將承受更高的環境風險，包含近期頻傳的地震、森林野火等，歐美企業近年也多有面臨環境污染訴訟，無論全球永續趨勢是否因美國政策轉向而受影響，企業仍需在實體災害風險與永續轉型風險中作選擇，且環境成本將越發顯著地挑戰企業競爭力，尤其是高碳排大戶。

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而從法規面的推進力來看，歐盟碳關稅、美國碳社會成本（SCC）、台灣碳費都是強大推動力，迫使企業減碳以避免成本大幅上升，尤其台灣產業多以出口為導向，成本更高，碳定價未來將左右企業生存。也多有學者指出，近年台灣產業的營運持續增溫，AI也加速製程升級，都會讓碳排放升高，但國際供應鏈要求也提升，可觀察到企業持續加速汰換設備等轉型作為。

半導體、電子供應鏈與金融業 減碳最積極

CSRone永續智庫分析資本額達20億以上的上市櫃企業與金融業後發現，半導體、電子供應鏈與金融業應對減碳最為積極，已有95%以上的企業揭露溫室氣體盤查資訊、近57%企業揭露範疇三的排放數據，CSRone副總陳厚儒認為，此研究結果顯示企業減碳已成為產業常態，也有更多企業開始關注供應鏈減碳情形。

碳交所總經理田建中指出，對企業來說最重要的是國際客戶需求，為了符合國際客戶要求，供應鏈廠商必定需要減碳，且無論企業規模大小都需要持續推進。陳厚儒也指出，相對法規要求，帶動企業減碳活動最重要的是訂單，包含微軟等國際大廠、金融業等目前在範疇三都有要求，並因此會盤點子公司、供應商減碳行動。

陳厚儒也說，相較亞太含中國等其他國家，台灣、新加坡與南韓在永續發展表現較為穩定且突出，尤其台灣在碳管理積極度、氣候相關財務揭露（TCFD）的透明度分數相對高，不過相對範疇一、範疇二目標達成率已達超過9成，範疇三的成長幅度相對較低，顯示企業仍然信心不足，這也是台灣企業需繼續努力之處。

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