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〈財經週報-減碳難題〉減碳壓力沉重 傳產、電力蠟燭兩頭燒

2025/04/21 05:30

根據最新統計，台電是2023年碳排量最高的事業體。（資料照）根據最新統計，台電是2023年碳排量最高的事業體。（資料照）

記者林菁樺、歐宇祥／專題報導

中油表示，年初已完成550項產品碳足跡盤查。（記者靳昌玲攝）中油表示，年初已完成550項產品碳足跡盤查。（記者靳昌玲攝）

近年對企業碳盤查、減碳的要求日益增強，電子、傳產等製造業廠商壓力增加，專家指出，高碳洩漏風險的產業含油電燃氣、鋼鐵、塑化及半導體產業壓力尤其大，主因是各國對企業減碳的要求持續增加、且隨著製程升級，碳排也會自然提高，讓製造業壓力越發沈重。

環境部每年會統計並公告去年度各碳排大戶的碳排放資料。根據最新統計，2023年碳排量最高的事業體就是台電、合計排放近9333萬公噸二氧化碳當量（CO2e），台塑化（6505）、中鋼（2002）、台積電（2330）也皆年排放破千萬公噸，麥寮汽電、中龍鋼鐵則近千萬公噸，顯示出高風險產業驚人的碳排量。

台電推3策略 燃煤機組除役備用

美國總統川普重返白宮後，擁抱石化燃料，但長期而言，淨零趨勢仍為全球主流，國內碳排大戶台電、中油也在淨零減碳與續用化石燃料間取得平衡；以台電為例，擴大使用再生能源才能有效減碳，但要搭配儲能才能穩定供電，中油則持續「優油、減碳、節能」3方針執行低碳綠能轉型策略，今年初已完成五百多項產品碳足跡，持續強化減碳措施。

台電有擴大綠能、橋接燃氣與減煤備用等3策略，到2050年綠能比重要達6成以上，加上氫能、碳捕捉後，仍有1,500億度來自天然氣發電，因此台電已向日本、德國採購天然氣機組，並歡迎美商投標；且隨科技演進，天然氣從專燒，可轉為混氫，將會是火力發電降低碳排的關鍵；至於燃煤機組持續除役，但也轉型備用，以備不時之需。

觀察近年發電量持續成長，但台電電力排碳係數則逐漸下降，就是提高低碳及無碳能源發電比例，使每度電排碳量逐步降低。

中油3方針轉型 黑金變綠金

至於中油要面對電動車趨勢、油品銷售下滑等問題，透過「優油、減碳、節能」三大方針執行低碳綠能轉型策略；中油永安接收站與桃煉等5座工廠是年排放2.5萬噸以上的碳排大戶，中油表示，不論自主減量或自願減量都要執行，年初已完成550項產品碳足跡盤查，即使川普擁抱石化燃料，中油仍以配合國家減碳政策為優先。

根據CSRone永續智庫的研究報告，台灣上市櫃公司的碳排放量就佔總排放量近7成，其中247家上市櫃公司的環境外部成本超過上億元，環境成本佔營收比重最高的是油電燃氣、水泥與航運業，而佔淨利比重最高的則是油電燃氣、造紙與鋼鐵業，轉型壓力尤其迫在眉睫。

不過CSRone永續智庫永續長陳厚儒也指出，台灣目標2050年淨零碳排，政策推力仍強，根據調查，標竿企業的進度也超前規範，這決定企業競爭力；在各產業中，半導體、電子零組件與金融業的永續綜合評比較高，水泥業則在環境永續有較高分數。

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