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考量不確定性 台股限空令二度延長

2025/04/20 05:30

因應美國對等關稅政策衝擊，金管會自四月七日起實施三項穩定措施，包括調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍，原定實施至四月十一日，後延長到十八日，但考量國際政經情勢及股市波動仍具高度不確定性，昨日宣布二度延長。（記者方賓照攝）因應美國對等關稅政策衝擊，金管會自四月七日起實施三項穩定措施，包括調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍，原定實施至四月十一日，後延長到十八日，但考量國際政經情勢及股市波動仍具高度不確定性，昨日宣布二度延長。（記者方賓照攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕因應美國公布對等關稅政策，造成國際股市衝擊，金管會自四月七日起實施三項穩定措施，包括調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍，原定實施至四月十一日，後延長到十八日，但考量國際政經情勢及股市波動仍具高度不確定性，昨日宣布二度延長。

金管會：持續評估市場實際情形

為穩定市場信心，金管會採取三項暫行措施，觀察結果顯示，上週台股跌幅降至○．六八％，較前一週的八．三一％大幅縮小，振幅也從十三．三七％降低至四．二四％，顯見市場已逐步回穩，投資人信心逐漸恢復正常水準。

根據統計，截至今年三月底，台股本益比為十七．二八倍，現金殖利率達三．○六％，若加計股票股利則達三．一七％；國內上市櫃公司今年首季累計營收達十一．二二兆元，較去年同期增加十七．三二％，創下歷年同期新高，顯示上市櫃公司經營績效穩健。

截至四月十八日，上市櫃公司執行庫藏股件數達一二五件，預計最大可買回金額約六九三億元，較前週五的八十二件與五三七億元明顯增加，顯示公司高層對自身營運充滿信心。

金管會表示，未來仍將密切追蹤國際金融情勢變化及證券市場交易狀況，持續評估市場實際情形，若未來市場再有明顯波動，將隨時調整相關措施，以因應國際環境變化，持續維護國內資本市場穩定，保障廣大投資人權益。

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